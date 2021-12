Chöre des Geraer Rutheneum singen Weihnachtsstimmung herbei

Gera. Das Weihnachtskonzert des Gymnasiums fand in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen in der Johanniskirche statt.

Der Kinderchor (Foto) macht den Anfang des Weihnachtskonzertes des Geraer Gymnasiums Rutheneum seit 1608 in der Johanniskirche. Im ersten der beiden Durchläufe unter der Zutrittsbeschränkung „2G plus“ lauschten rund 160 Zuhörer klassischen kirchlichen und weltlichen Weihnachtsliedern am 5. Dezember. Neben den Kindern sangen auch der Mädchenchor und der Konzertchor des Rutheneum. Vor der Kirche konnten sich Besucher am mobilen Testzentrum der Rossplatz-Apotheke auf das Coronavirus schnelltesten lassen. Mit den Einnahmen der Konzerte werde die musikalische Arbeit an der Schule unterstützt, so Katharina Trautmann vom Schul-Förderverein.