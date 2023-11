Chöre des Rutheneums bringen Johanniskirche Gera zum Klingen

Gera. Vor dem Auftritt des Konzertchors am Abend zeigen alle Ensembles des Geraer Gymnasiums am Nachmittag des ersten Advents in der großen Kirche ihr Können.

Nur noch wenige Tage und die Weihnachtszeit hält auch in diesem Jahr wieder Einzug. Am ersten Adventssonntag, dem 3. Dezember, laden traditionell die musikalischen Ensembles des Gymnasiums Rutheneum seit 1608 mit Klängen zum Fest in die Johanniskirche und den Konzertsaal Gera ein.

In der Geraer Johanniskirche werden ab 15 Uhr alle Ensembles des Gymnasiums zu hören sein, also neben Orchester der Kinderchor, der Mädchenchor und der Konzertchor Rutheneum. Karten für dieses Konzert sind ab sofort in der Brendelschen Buchhandlung sowie Restkarten am Einlass vor Konzertbeginn erhältlich.

Der Konzertchor präsentiert am selben Tag um 19 Uhr sein Programm, mit dem er eine Woche später für 10 Tage nach New York reisen wird.