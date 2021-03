Ein lieber Bekannter von mir hat vor Kurzem den Speicher seines Vaters ausgeräumt oder soll ich sagen: entstaubt? Auf dem Dachboden fand sich unter anderem unter einigen Decken ein alter Plattenspieler. Der Vater meinte lapidar: „Schmeiß weg das alte Ding! Der ist eh kaputt!“

Mein Bekannter stellte ihn für 30 Euro Mindestpreis auf ein bekanntes Internet-Auktionsportal. Einfach mal schauen. Innerhalb von wenigen Stunden ging der Preis durch die Decke und schließlich wurde das gute Stück für 900 Euro verkauft. Es handelte sich um den legendären „Schneewittchensarg“, einer Designikone der Firma Braun.

Das Erstaunen beim Vater und meinem Bekannten war entsprechend groß! Mich hat diese Geschichte zum Schmunzeln gebracht, weil: Komplett unverhofft erstrahlt ein altes Stück in neuem Glanz. Das verstaubte Unscheinbare wird zum begehrten Objekt einer Auktion! Der christliche Glaube vertritt denselben Ansatz und stellt so manche marktwirtschaftliche Logik unserer Zeit auf den Kopf. Die Letzten werden die Ersten sein. Ein Gekreuzigter wird zum Retter. Der Tod wird zum Leben verwandelt. Das ist dann: christliche Logik. Und die bürstet ganz schön gegen den Strich unserer Zeit! Genau das ist aber das, was wir so dringend in Gera brauchen. Nach der Logik unserer Zeit glauben manche, wir leben als Stadt auf dem Abstellgleis oder zumindest einer Nebenstrecke.

In Wirklichkeit ist aber genau das eine wunderbare Möglichkeit! Mit viel Kohle Großes bewegen - das kann jeder. Aber in unserer schönen Stadt erleben, wie sie (weiter) aufblüht gegen jede marktwirtschaftliche Logik - das ist unsere gemeinsame Aufgabe! Gott liebt diesen Weg. Ich bete und sehne mich für unsere Stadt nach genau dieser Erfahrung - gerade auch für die, die vieles schlecht reden. Lasst uns gemeinsam einer anderen Logik folgen!