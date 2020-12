Corona-Impfungen für Geraer Klinik-Personal gestartet

Impfstart am SRH Wald-Klinikum Gera mit dem MRNA Impfstoff Comirnaty von Biontech und Pfizer. Zuerst werden die besonders gefährdeten Mitarbeiter der Covid-Station geimpft. Chefärztin Sylke Schneider gehörte zu den ersten, die von Hygienearzt Christian Schmidt gegen das SARS-Cov-2 Virus geimpft wurde.

Gera Gut 50 Mitarbeiter des SRH Wald-Klinikums hatten sich am ersten Tag bereits freiwillig impfen lassen. Die Chefärztin der Corona-Station machte den Anfang.

Sylke Schneider geht voran. „Wir sehen jeden Tag die schweren Verläufe, da war das eine Selbstverständlichkeit für mich“, sagt sie. Die Chefärztin des Corona-Zentrums am SRH Wald-Klinikum Gera ist am Mittwochmorgen die erste Mitarbeiterin des Hauses, die sich gegen das Coronavirus impfen ließ. Ihr folgten Sven Steinbach, ein Pfleger auf der Corona-Station, und Manuela Pertsch, Chefapothekerin der Klinikapotheke. Corona-Blog: Bisher 672 Thüringer geimpft - Impfportal zunächst nicht erreichbar

„Auch für mich war klar dass ich mich impfen lasse. Das Prinzip ist zwar neu, aber ich vertraue dem Impfstoff“, sagt Manuela Pertsch, die mit ihrem Team wichtiger Baustein des Impfprozederes ist. Das pharmazeutische Personal bereitet die Impfungen vor, indem unter anderem der konzentrierte Impfstoff verdünnt wird.

Die Apothekerin kennt die Diskussion, ob aus einem Fläschchen des Impfstoffes nun fünf oder sechs Impfdosen gewonnen werden könnten. „Wichtig ist, dass jeder Patient die mindestens notwendigen 0,3 Milliliter erhält“, sagt Manuela Pertsch. Dafür müsse immer ein wenig mehr in der Spritze aufgezogen werden, weshalb man definitiv fünf Impfdosen aus einem Fläschchen vorbereite.

Der Impfstoff sei sehr empfindlich, erklärt sie weiter. Deshalb sei neben der fachgerechten kalten Lagerung auch der vorsichtige Transport, insbesondere nach der Vorbereitung der Spritzen wichtig. Diese geschieht daher unmittelbar im Nachbarraum des Impfzimmers. Die Geraer Krankenhausapotheke versorge auch andere Krankenhäuser der Region.

Wohl auch deshalb verfügt das Klinikum über die notwendige Tiefkühl-Möglichkeit für mehr als die vom Haus benötigten Impfdosen: auch für das mobile Impfteam für Gera sowie jenes im Altenburger Land und das dortige Klinikum lagert der Impfstoff im Geraer Klinikum. In einer ersten Lieferung kam Impfstoff für knapp 3000 Impfungen im Wald-Klinikum an, eine weitere soll am kommenden Mittwoch eintreffen.

Während die Vorbereitung aufwendiger ist, unterscheide sich die eigentliche Impfung nicht von anderen. Ein ärztliches Aufklärungsgespräch gehe voran, nach der Spritze sind etwa 15 Minuten eingeplant, in denen sich die Mitarbeiter in der Nähe des Impfraumes aufhalten sollen. Für alle Fälle steht eine Liege bereit. Die ersten Geimpften hatten die Impfung allem Anschein nach ohne unmittelbare Begleiterscheinungen überstanden. Natürlich werde das auch in der Folge überwacht.

Und auch werde das geimpfte Personal weiter auf das Virus getestet. „Es geht ja auch darum Erkenntnisse zu gewinnen, inwieweit man nach der Impfung auch weiter ansteckend sein kann“, sagt Corona-Chefärztin Sylke Schneider: „Die Impfung dient zunächst einmal dem Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.“ Eine zweite Impfung ist nach 21 Tagen nötig.

Notaufnahme, von Intensiv- und Covid-Station bevorzugt geimpft

Geimpft wird im Klinikum zunächst nur Personal, bevorzugt aus der Notaufnahme, von Intensiv- und Covid-Station. Und hier, sagt Pflegedienstleiterin Sigrid Pommer, sei man durchaus positiv überrascht über die hohe Bereitschaft zur freiwilligen Impfung. Gut 130 Anmeldungen hatte es in den 24 Stunden nach dem ersten Aufruf gegeben, rund 50 Mitarbeiter hatten am Mittwoch ihr Impfung bereits erhalten. Sicher gebe es vereinzelt auch Bedenken, sagt Sigrid Pommer.

Aus medizinischer Sicht hoffe man weiter auf hohe Bereitschaft, jedoch wird noch einmal die Freiwilligkeit betont. So werde die Impfung keine Voraussetzung, um künftig beispielsweise auf der Corona-Station zu arbeiten, sagt Sylke Schneider. Andersherum muss auch geimpftes Personal weiter alle Schutzmaßnahmen beachten.

Aktuell werden 89 Menschen auf der Corona-Station in Gera behandelt, heißt es aus dem SRH Wald-Klinikum, 17 davon auf der Corona-Intensivstation. Insgesamt 48 der Corona-Patienten kommen aus Gera.