Corona-Inzidenz in Gera bei 407, im Kreis Greiz bei 319

Gera Corona-Lage in Gera und Umgebung: Weitere 35 neue Fälle in Gera gemeldet. 538 aktive Fälle im Landkreis.

Gera. Nach 73 neuen Coronafällen am Dienstag werden für Gera am Mittwoch weiter 35 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert klettert dadurch nach kurzer Verschnaufpause wieder über die 400-er Marke und liegt laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 407,0. Insgesamt summiert sich die Zahl der bislang positiv auf das Virus getesteten Geraer auf 1804.

Keine Erhöhung zum Vortag gab es glücklicherweise bei der Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgewiesen wird. Sie liegt bei 62. Auf der Internetseite des Landkreises Greiz wurden am Dienstag, 17 Uhr, 66 Verstorbene gemeldet – übrigens zwei mehr, als vom RKI am Mittwochmorgen für den Kreis veröffentlicht. Laut RKI liegt der Inzidenzwert für den Kreis am Mittwoch bei 319,3, gegenüber 282,3 am Vortag.

Die Gesamtzahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen im Kreis seit Meldebeginn stieg laut der RKI-Zahlen von 2027 am Dienstag auf 2085 am Mittwoch. In den leicht abweichenden Zahlen von Dienstagabend auf der Landkreis-Internetseite werden 2092 Coronafälle ausgewiesen, 538 davon als aktive Fälle. Davon wiederum gibt es unter anderem 96 in Ronneburg, 36 in Weida, 29 in der Gemeinde Kraftsdorf und 28 in Bad Köstritz.