Wieder haben sich in Gera Corona-Kritiker an Schlössern zu schaffen gemacht. (Symbolbild).

Corona-Kritiker kleben wieder Schlösser in Gera zu - Randalierer in Ronneburg, Apfel- und Schuhdiebe

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz:

Corona-Kritiker kleben wieder Schlösser zu

Die Kriminalpolizei ermittelt zu mehreren Sachbeschädigungen in Gera. Unbekannte hielten sich dabei am Wochenende (6. bis 8. November ) sowohl in einer Gaststätte in der Ebelingstraße als auch an einem Supermarkt An der Beerweinschänke sowie in einem Schwimmbad im Hofwiesenpark auf. Dort klebten die Täter die Schlösser der Eingangstüren zu und brachten mehrere Aufkleber auf die Scheiben an. Die Aufkleber richteten sich dabei gegen die Betreiber der jeweiligen Unternehmen und nehmen Bezug zur aktuellen Corona-Situation.

Bereits Anfang Oktober gab es mehrere Sachbeschädigungen ähnlicher Art. Hier hatten unbekannte Täter die Schlösser mehrerer Rathäuser, Verwaltungsgebäude und Wahlkreisbüros zugeklebt. Ob hier ein Zusammenhang zu den Taten steht, ermittelt nun die Polizei. Die Kripo Gera sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 8234-1465.

Randalierer in Ronneburg

Unbekannte Randalierer hielten sich zwischen 5. und 8. November in der Straße der Opfer des Faschismus in Ronneburg auf, so dass nunmehr die Polizei ermitteln muss. Demnach brannten die Täter dort einen Mülleimer an, verteilten Müll auf der Straße, beschädigten das Fallrohr einer Dachrinne und rissen mehrere Parkbegrenzungspfosten aus der Verankerung. Bei der Ermittlungen zur Sachbeschädigung werden Zeugen gesucht unter Tel. 0365 / 829-0.

Scheibe von Multicar eingeschmissen

Gewaltsam schmissen unbekannte die Scheibe eines Multicars in Gera ein, welcher auf dem Parkplatz einer Baufirma in der Altenburger Straße abgestellt war. Die Tat ereignete sich dabei in der Zeit vom 5. bis zum 8. November. Zeugen: Tel. 0365 / 8290.

30 Kilo Äpfel gestohlen

Ein 77-jähriger Anwohner aus Göttendorf bei Langenwetzendorf im Landkreis Greiz wurde Opfer eines Diebstahls, so dass er am Montag die Greizer Polizei um Hilfe rief. Zwischen Sonntag und Montag entwendeten bislang unbekannte Täter von seinem Grundstück drei Holzstiegen mit ca. 30 Kilo Äpfel und flüchteten unerkannt. Zeugenhinweise an die Polizei Greiz: Tel.: 03661 6210.

Schuhdieb

Aus einem Schuhschrank, der sich im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Brüderstraße in Weida befindet, nahmen bislang Unbekannte vier Paar Schuhe weg. Zeugenhinweise an die Polizei Greiz: Tel.: 03661 6210.

Gleich fünf Baggerlöffel gestohlen

Insgesamt fünf Baggerlöffel stahlen unbekannte Täter in der Zeit vom 5. zum 8. November. Beim Tatort handelt es sich um die derzeit gesperrte Straße zwischen Trebnitz und Korbußen.

Einbrecher plündern Bagger

Von einer Baustelle in der Straße Am Bach in Berga/ Elster stahlen bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 4. zum 8. November eine Batterie, drei Scheinwerfer und zwei Außenspiegel von einem abgestellten Bagger. Ein weiteres Fahrzeug wurde versucht zu öffnen. Dies misslang, es entstand aber erheblicher Schaden.

Die Polizei ermittelt und sucht zu beiden Baustelleineinbrüchen ebenfalls wieder Zeugen unter: Tel.: 03661 6210.

