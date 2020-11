Gera/Münchenbernsdorf. In Gera wurden am Dienstag Kontaktpersonen an drei Schulen getestet. In Münchenbernsdorf soll dies am Mittwoch passieren.

Coronafälle an Schulen in Gera und Landkreis Greiz

An drei Schulen in Gera sowie an der Münchenbernsdorfer Regelschule hat es weitere bestätigte Corona-Infektionen gegeben, wie die Geraer Stadtverwaltung und das Landratsamt Greiz mitteilen. In Gera wurden demnach am Dienstag weitere Tests nach Fällen an der Debschwitzer Regelschule, der Hans-Christian-Andersen-Grundschule und der Regelschule 4 in Lusan durchgeführt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.