Countdown für die Weihnachtsgans

Gera Christiane Kneisel über Genuss und Gemeinsamkeit

Der Countdown läuft für die Weihnachtsgans. Nur noch wenige Stunden, dann ziert das Federvieh als knusprige Variante die Weihnachtstafel. Allerdings scheint der klassische Braten immer mehr ausgedient zu haben. Zunehmend erobern Veggie und Vegan die Teller und Herzen. Bei letzterem vor allem junge. Seit elf Jahren wird Veganes in Geras Jugendhaus Shalom gekocht und gekostet. Das mittlerweile dritte Koch- und Backbuch mit insgesamt 26 erprobten Rezepten sowie witzig wegweisenden Namen wie Vurst und Visch spricht da wohl für sich.

Aber egal, ob Gans, Würstchen oder Visch - Hauptsache, die unterschiedlichen kulinarischen Vorlieben trüben nicht die Familienharmonie - damit diese Zeit jenseits von Terminen und Stress etwas Besonderes ist und bleibt. Wenn der Baum festlich glänzt, Weihnachtsduft durch eine wohlig warme Wohnung zieht, dann kommt das Gefühl für Weihnachten. Gerade auf dieses Wohlgefühl werden sich die Mieter in der Felbrig- und in der Arndtstraße sicher besonders freuen, nachdem sie in den vergangenen Tagen mit kalten Heizungen bibbern mussten.

Apropos Freude: Vielleicht entdeckt mancher in den freien Tagen auch die Gemeinsamkeit wieder. Das lange vergessene Gesellschaftsspiel macht in großer Runde doppelt so viel Spaß. Ein Märchenfilmklassiker dürfte nicht nur den Jüngsten viel Vergnügen bereiten. Und der gewöhnlich langweilige Spaziergang, nun ganz in Familie nach üppigem Festmahl, lässt die Wegstrecke plötzlich von allein schrumpfen. Bei so viel Genuss für all das, wofür im schnelllebigen Alltag keine Zeit bleibt, könnte selbst die Gans - oder eben der Visch - zur Nebensache werden. Zur schönen natürlich.