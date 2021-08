Weida. Im Winter war durch schadhafte Stellen im Flachdach Feuchtigkeit eingedrungen.

Aufmerksamen Passanten sind in den vergangenen Tagen die Gerüste am Bürgerhaus Weida sicher aufgefallen. Was es damit auf sich hat, erklärte Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG). Demnach müssten an dem 1928 erbauten und 2003 nach Sanierung wiedereröffneten Gebäude in der Neustädter Straße Reparaturen am Flachdach durchgeführt werden. Im Winter sei durch schadhafte Stellen Feuchtigkeit eingedrungen, so Hopfe.