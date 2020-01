Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dank für ehrenamtliches Engagement

Münchenbernsdorfs Bürgermeister Andreas Stehfest (Pro Kommune) hatte am Montagabend zum traditionellen Neujahrsempfang der Stadt ins Kulturhaus eingeladen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden wieder Einwohner ausgezeichnet, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren.

„Ein Engagement, das in unserer heutigen Zeit keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist“, betonte Andreas Stehfest in seiner Rede. „Sie – das sind Münchenbernsdorfer, die sich im sozialen und kulturellen Bereich, beim Sport, im Verein oder im Stadtrat engagieren. Es sind Männer und Frauen, die seit vielen Jahren verantwortungsvolle Arbeit in den Wahlvorständen leisten. Das sind Bürger, die mit offenen Augen durch die Stadt gehen und für die es selbstverständlich ist, das kaputte Spielgerät im Stadtpark zu reparieren, das zuvor der Zerstörungswut von anderen Menschen zum Opfer gefallen ist. Das sind Einwohner, die seit vielen Jahren unermüdlich für Menschen – vor allem für Kinder – in Osteuropa Spenden sammeln, denen es nicht so gut geht wie uns. Und das sind Münchenbernsdorfer, die sich in Kirche und karitativen Einrichtungen für die Belange Hilfebedürftiger einsetzen“, so der Bürgermeister. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird von der Thüringer Ehrenamtsstiftung gefördert.

Zu den Geehrten gehörte Horst Pauli. „Seit über 50 Jahren ist er Mitglied im Männerchor Kleinbernsdorf. Er wird von seinen Chormitgliedern als eifriger Sänger beschrieben, dem der Zusammenhalt im Verein immer besonders am Herzen lag. Und auch heute noch liegt. In seinen Funktionen als Notenwart und Kassierer hat er sich darüber hinaus aktiv um die Belange des Vereins gekümmert. Seine Gesangsfreunde schätzen an ihm sehr, dass er trotz seines stattlichen Alters von 87 Jahren die körperliche Anstrengung auf sich nimmt und sich auf den Weg zur wöchentlichen Singstunde macht. Auch wenn er selbst nun aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv als Sänger mitwirken kann, so ist er ein unverzichtbares und sehr geschätztes Mitglied im Männerchor Kleinbernsdorf“, hieß es in der Laudatio. Bürgermeister Stehfest will dem Münchenbernsdorfer, der aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, die Auszeichnung persönlich überbringen.

Anja Hempel, seit über 20 Jahren aktives Mitglied in der Schalmeienkapelle Münchenbernsdorf, durfte sich über eine Auszeichnung freuen. „Ihr ständiges Bemühen, das Liedgut zu pflegen und auch anderen Mitspielern bei der Interpretation von Musiktiteln zu helfen, wird von den Vereinsmitgliedern hoch geschätzt. Zudem zeichnet sie sich in ihrer Funktion als Revisor mit einer sehr gewissenhaften und verantwortungsvollen Arbeit besonders aus. Durch ihre große Einsatzbereitschaft, gute Ideen und ihre Zuverlässigkeit ist Frau Hempel ein wichtiger Bestandteil für das Vereinsleben. “, so Stehfest.

Aktiv für Nistkästen und Naturbad

Gedankt wurde auch Harald Richter für sein vielfaches Engagement. Beispielsweise beim Bau von Nistkästen. „Überall an Bäumen im Stadtgebiet sind sie mittlerweile zu finden. Ungefähr 100 Stück sind seit vergangenem Jahr von ihm gebaut, nummeriert und angebracht worden. Er führt dabei akribisch Register und kann jeden Standort zuordnen. Die regelmäßige Kontrolle des Zustandes, die Reinigung und Reparatur zählen selbstverständlich für ihn dazu. Unterstützt wird er mittlerweile von den Naturfreunden Roland Walther und Udo Starke. Auch an sie herzlicher Dank. Beim Freilegen des bewaldeten Areals rund um das Naturbad hat sich Herr Richter eifrig beteiligt. Tagelang wurden Anfang des letzten Jahres die teils überwucherten Uferbereiche rund um den Mahlteich von Wildwuchs und Unterholz befreit. Überhaupt liegt ihm das Münchenbernsdorfer Naturbad besonders am Herzen. Als interessierter Besucher von Stadtratssitzungen gab und gibt er gerne Anregungen, um das Naturbad attraktiver zu machen. So hat er sich vor Jahren schon für die Anschaffung einer Einstiegsleiter eingesetzt. Außerdem hat er unermüdlich die dringend notwendige Sanierung der Mauer angemahnt und zahlreiche Ideen vorgebracht“, würdigte der Bürgermeister. Harald Richter sei außerdem sehr engagiert in der Umweltgruppe und Initiator der Baumspendenaktion.

Stellvertretend für viele freiwillige Wahlhelfer, ehrte Andreas Stehfest mit Carola Baumgartl, Renate Szengel, Elke Riedel und Gisela Lohse die dienstältesten und damit auch erfahrensten Helfer. „Im vergangenen Jahr wurden wir in Münchenbernsdorf zwei Mal an die Wahlurnen gerufen. Dabei hatte es die im Frühjahr wirklich in sich: Für drei politische Gremien hatten wir unsere Stimme abzugeben: für einen neuen Stadtrat, den Kreistag und zudem für das Europaparlament. Ich persönlich fand schon allein den Umgang mit den drei überdimensional großen und mehrfach gefalteten Stimmzetteln eine echte Herausforderung“, erinnerte Andreas Stehfest. Er sei froh, dass es für diese verantwortungsvolle Arbeit immer wieder Freiwillige gibt. Diese würden sich nicht scheuen, an einem Sonntag ihre Freizeit dafür zu opfern. Er sei noch erfreuter, dass sich in den vielen Jahren sogar ein fester Stamm gebildet habe.

„Petra Gerlach gilt an dieser Stelle gleichfalls großer Dank für ihr jahrelanges Mitwirken bei den Wahlen. Leider kann sie diesen nicht mehr entgegennehmen. Sie hat vor ein paar Tagen den Kampf gegen ihre schwere Krankheit verloren“, sagte Andreas Stehfest.