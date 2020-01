Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Danke auch für kleine Einsätze

Das Brauchtum will es, dass für die zum Glück immer noch ausreichend vielen haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute der Region die ersten Einsätze im neuen Jahr oft nicht lange auf sich warten lassen und bereits in der Silvester- beziehungsweise Neujahrsnacht die ersten Einträge in der Einsatzstatistik gemacht werden können.

Den Einsatzkräften ist trotzdem ein möglichst einsatzarmes Jahr zu wünschen. Und eines, in dem sie aus allen Einsätzen gesund hervorgehen und die Motivation nicht verlieren mögen. Zu Letzterem kann ein ernst gemeintes „Dankeschön“ sicher gehörig beitragen. Auch für die „kleinen“ Einsätze, egal, ob vermeintlich alltäglich, oder außergewöhnlich wie die, die wir in unserer kleinen Auswahl zusammengestellt haben. Die ist sicher nicht erschöpfend und kann garantiert von so ziemlich jeder Feuerwehr ergänzt werden.

Ich jedenfalls habe Hochachtung vor den Feuerwehrleuten, die auch in den 366 Tagen dieses Jahres bereit sein werden, im Notfall anderen – Mensch und auch Tier – zu helfen. Und ich habe Hochachtung davor, dass trotz der vielen echten Einsätze, die das Jahr 2019 wieder bereit hielt, schon am vierten Tag des neuen Jahres hochmotiviert und mit aller gebotenen Ernsthaftigkeit die eigene knapp bemessene Freizeit in eine Großübung unter allzu realen Bedingungen investiert wird.