Das Alter empfinden

Am 25. August feiert Claudia Schiffer ihren 50. Geburtstag. Wenn Sie diesen Namen hören, haben Sie ein Bild vor Augen. Ein Bild aus der Zeit, als sie eines der bekanntesten Models der Welt war. Ich muss auch zugeben: Als ich vom runden Geburtstag Schiffers las, war ich überrascht.

Die Tatsache, dass viele mit Claudia Schiffer ein scheinbar zeitloses Model verbinden, lässt mich fragen: Welches Bild von mir selbst habe ich vor Augen? Wie alt fühle ich mich? Und wie beeinflusst das mein Denken und Handeln? Ich gebe zu: Mein aktuelles Alter von 56 Jahren ist mir fremd, ich fühle mich Jahre jünger. Ich verhalte mich manchmal auch so. Gelegentlich kommt mir doch der Verdacht, dass ich innerlich vor dem Altern flüchten möchte. Geht oder ging es Ihnen ähnlich? Diese Flucht ist mit zunehmendem Alter immer öfter zum Scheitern verurteilt. Der Körper macht sich bemerkbar.

Dann fällt mir der 12. Vers aus Psalm 90 ein. „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Doch ich möchte mein Altern nicht nur unter dem Aspekt des Sterbens betrachten, sondern unter dem des Wandels – positiv wie negativ. Altern hat oft gute Seiten: Ein Mehr an Erfahrung, auch an Gelassenheit. Natürlich stehen dem ein Mehr an Schwäche und Gebrechen gegenüber. Jedes Alter hat seine Licht- und Schattenseiten – und ein weises Herz nimmt beides an. Ich weiß: Leichter gesagt, als getan.

Wenn wir Gott als Schöpfer allen Lebens in den Blick nehmen, ändert sich der Blick. Die vielleicht strahlende Schönheit der Jugend, die verloren gegangene Tatkraft – alles, was wir mit der Jugend verbinden, waren Geschenke auf Zeit. Ist doch unser Leben nur ein kleiner Ausschnitt einer viel größeren Zeitspanne, die wir Ewigkeit nennen. Die Perspektive der Ewigkeit einzunehmen, gelingt mir nur selten, doch manchmal erfüllt mich eine Ahnung davon – ein befreiendes Gefühl, das zugleich tiefe Geborgenheit schenkt. Das wünsche ich Ihnen auch.