Das Auge isst mit

Das Bäcker- und Fleischerhandwerk hat nicht nur mit der Herstellung von Wurst- und Backwaren zu tun, sondern es kommt auch darauf an, die Waren ansprechend zu präsentieren. Deshalb veranstaltete die Geraer Berufsschule einen Berufswettbewerb für die 13 künftigen Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk des 2. Lehrjahres aus ganz Ostthüringen, informiert die Handwerkskammer.

Ziel war es, mit diesem Leistungstest auf die Zwischenprüfung vorzubereiten, den zwölf jungen Frauen und einem Mann die Prüfungsangst zu nehmen. Sieben Auszubildende mit Schwerpunkt Fleischerei und sechs mit Schwerpunkt Bäckerei stellten sich den Aufgaben. Die Jury bewertete die Warenpräsentation und das Anrichten, ebenso spielten Geschmack, Belagauswahl, Legetechnik und Garnitur eine Rolle.

Bei den Teilnehmern mit Schwerpunkt Fleischerei siegte mit Maurice Seyfarth aus der Landfleischerei Stefanie Herre in Münchenbernsdorf der einzige Mann. Platz 2 ging an Julia Dohnau, Fleischerei Raabe in Gera. Platz 3 an Constanze Greschan, Agrofarm Knau.

Bei den Teilnehmern der Bäckerei-Azubis können sich freuen: Chantal Macheleidt, Stadtmühlenbäckerei Bad Blankenburg (1. Platz), Sabrina Neumeister, Bäckerei Scherf in Könitz (2. Platz) und Melanie Pandorf, Bäckerei Möbius in Gera (3. Platz).