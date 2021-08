Das Gartenleben genießen

Wort zum Sonntag: Pastor Andreas Erben, Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Altenburg, Braunichswalde und Gera

Mit einem Blütenstängel vom Rittersporn in der Hand bin ich gerade nach Hause gekommen. Eine Kiste mit neuen Pflanzen steht draußen. Sie müssen heute noch in die regensatte Erde. Fast während der ganzen Covid-19 Pandemie hindurch war ich gemeinsam mit meiner Frau damit beschäftigt, ein Stück Brachland in einen naturnahen Garten zu verwandeln. Trotz Schweiß und Mühen gab es immer wieder Glücksgefühle pur. Die Pandemie war dann weit weg. „Der Mensch kommt aus dem Garten und geht in den Garten,“ pflegte meine ostpreußische Mutter zu sagen. Gärtner war – laut Bibel – der erste Beruf Gottes. „ER, Gott, pflanzte einen Garten in Eden, Üppigland, ostwärts, und legte darein den Menschen, den er gebildet hatte“, lese ich im Buch Genesis in der poetisch-urwüchsigen Sprache von Martin Buber und Franz Rosenzweig.

Wir sind für den Garten bestimmt! Ein Garten füllt den Bauch und nährt das Herz. Wohin, wenn die Säulen der Normalität wegbrechen? In den Garten! Was tun, wenn in Folge der Klimakrise unsere Umwelt immer mehr leidet? Aus unseren Gärten artenfreundliche, naturnahe Oasen machen (wenn sie es denn nicht schon sind)! In der jüngsten Ausgabe der „Zeit“ erfahre ich, dass die Stadt Köln bis zu 40 Euro pro Quadratmeter Eigentümern zahlt, die „Grundstücke entsiegeln und begrünen“. Zwischen den niederländischen Großstädten Amsterdam und Rotterdam lief 2020 ein Wettbewerb, wo mehr Pflastersteine und Beton in den Vorgärten durch Pflanzen ersetzt wurden.

Was wäre, wenn wir Geraer jeden möglichen Quadratmeter Land bepflanzen würden (und dann natürlich auch pflegen)? Wenn es in unserem Stadtzentrum naturnahe Mustergärten gäbe, wo man beraten wird, wie man auf dem Stückchen Erde, das man zur Verfügung hat, den größten Pflanzenreichtum schaffen kann? Wenn wir gemeinsam invasiven Pflanzen auf die „Pelle rücken“ würden? Meiner Meinung nach werden gerade in Krisenzeiten Gärten immer wichtiger. Sie helfen uns, wirklich warmherzige Menschen zu werden und zu bleiben.