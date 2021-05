Das Geraer Internat auf Vordermann gebracht

Einblick in die neu eingerichtete Bibliothek des Geraer Internats

Gera. Die Zeit der coronabedingt niedrigen Auslastung hat das Team des Geraer Internats zu Frühjahrsputz, Reparaturen und Renovierungsarbeiten genutzt.

Pandemiebedingt ist das städtische Internat derzeit nur eingeschränkt geöffnet. Aktuell auf Stufe Gelb dürfen nur Schüler und Auszubildende, die für den Präsenzunterricht zugelassen sind im Internat wohnen, erklärt die Geraer Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Für alle anderen Bewohner und Gäste ist das Haus seit 17. Dezember geschlossen.

Das Internat der Stadt Gera in der Maler-Fischer-StraÃe 2 Foto: Stadt Gera

Internatsleiterin Marion Opelt blickt trotzdem zufrieden auf die vergangenen Monate. Es sei keine Zeit des Stillstands gewesen. „Wir nutzen diese zur Verbesserung der Wohnqualität“, sagt sie. So hätten die Erzieher selbst Renovierungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt, Malerarbeiten in einzelnen Wohnbereichen, eine Bibliothek wurde eingerichtet und ein neuer Rückzugs- und Lernraum geschaffen. Zum Frühjahrsputz wurde in den Außenanlagen des Internats aufgeräumt. „Es ist kein Geheimnis: Der Allgemeinzustand des Internats könnte besser sein“, sagt Marion Opelt. Daher danke sie den Mitarbeitern sehr für ihr Engagement, das weit über ihre eigentliche Kernaufgabe hinausgeht.

Weitere Modernisierungsarbeiten im Bereich Fensterdämmung, Heizung und Sanitär sind erforderlich, erklärt die Stadtverwaltung und verweist darauf, dass das Thema auch im Bildungsausschuss schon behandelt wurde.

Im Internat der Stadt Gera in der Maler-Fischer-Straße 2 können gleichzeitig 132 Personen wohnen, die eine berufsbildende Schule, die duale Hochschule oder die Musik-Spezialkassen am Rutheneum besuchen.