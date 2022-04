Das Leben ist geprägt von Begegnungen

Zum Sonntag von Maria Spanagel, Projektleiterin Jumpers Gera

Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ – so formulierte es der jüdische Philosoph Martin Buber. Die Arbeit im Kinder- und Familienzentrum „Jumpers“ in Gera-Lusan ist geprägt von Begegnungen: mit jungen Menschen und Familien unterschiedlicher sozialer und kultureller Hintergründe, mit Mitarbeiter/-innen, Unterstützer/-innen und Netzwerkpartner/-innen. Begegnungen sind vor allem eines: facettenreich! Mal machen sie Mut, mal sind sie uneindeutig und lösen Zweifel und Fragen aus oder auf. Sie schockieren, beleben oder zerstören – manchmal sogar Vorurteile. Sie erfreuen, verärgern und nicht selten fordern sie uns als Menschen auch heraus, weil der andere so ganz anders ist, denkt und handelt. Gute Begegnungen können verändern oder zumindest Veränderungsprozesse anstoßen. Auch der zweifelnde Jesus-Jünger Thomas darf das erleben. Dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist, fordert er seinerzeit handfeste Beweise. Die Berichte seiner Freunde über die Auferstehung allein genügen ihm nicht. Und Jesus lässt sich auf die Bitten von Thomas ein, die körperlichen Zeichen der Kreuzigung mit eigenen Augen sehen und spüren zu dürfen. Jesus nimmt Thomas so, wie er ist: inklusive Zweifeln und Forderungen. Thomas muss sich nicht erst verbiegen und Glauben vortäuschen, um angenommen zu werden. Die Begegnung mit Jesus verändert Thomas für immer und verhilft ihm vom Zweifeln zum Glauben. Wirkliche und heilsame Begegnung beginnt da, wo Menschen sich ernstgenommen, angenommen und gesehen fühlen – selbst, wenn sie noch „unfertig“ und voller Fragen sind. In der täglichen Arbeit leuchten die Momente besonders hell, in denen Kinder und Jugendliche in unseren Begegnungsräumen ihre Gaben entdecken und über sich hinauswachsen dürfen.