Die Ausstellung "Eberhard Dietzsch - Bilder aus einem interessanten Land" ist bis zum 3. Dezember im Kundencenter der Sparkasse in der Geraer Schloßstraße zu sehen. Eigentlich sollte die Schau zuerst in Geras Partnerstadt Rostow am Don gezeigt werden, dass war pandemiebedingt nicht möglich. Im Vordergrund "Selbstporträt mit russischer Mütze", 1982, Mischtechnik.