Theater Altenburg Gera bleibt bis zum 31. August zu

Die Schließzeit des Theaters Altenburg Gera ist bis zum 31. August 2020 verlängert. Alle bis Spielzeitende 19. Juli geplanten Veranstaltungen seien damit abgesagt, informierte das Theater am Montag und bezieht sich auf die neue Verordnung vom 18. April und die Aussagen von Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke). Eintrittskarten könnten weiter in Gutscheine oder Spenden umgetauscht werden. Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem kostenfreien Liveblog.

Die Theaterkassen bleiben geschlossen. Anfragen würden unter 0365 / 8279105 (Dienstag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr), per Mail an kasse@theater-altenburg-gera.de oder per Post beantwortet. Das Theater Altenburg Gera zeige täglich neue Videoclips auf Facebook und Instagram – zur Unterhaltung, zum Mut machen und um in Kontakt zu bleiben, heißt es.