Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Das Unternehmen schwimmt positiv gegen den Strom“

Die Iseo Deutschland GmbH ist für ihre Nachwuchsförderung von der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera mit dem Zertifikat für hervorragende Leistungen in der beruflichen Ausbildung geehrt worden.

Der Spezialist für Schließsysteme sei nicht nur ein produzierendes Unternehmen in der Region, sondern zudem ein engagierter Kooperationspartner der Arbeitsverwaltung, würdigte Kay Senius, Leiter der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen Anhalt-Thüringen. „Mit dieser Auszeichnung wollen wir verdeutlichen, dass der Arbeitsmarkt einer Region nicht von der Arbeitsverwaltung gestaltet wird, sondern von den Arbeitnehmern und Unternehmen.“

Stefan Scholz, neuer Leiter der Arbeitsagentur Altenburg-Gera, hob Iseos überdurchschnittlich hohe Ausbildungsquote von 12 Prozent hervor. „Damit beschreiten Sie einen Weg, der in der deutschen Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich war: die Fachkräfte über die eigene Berufsausbildung in das Unternehmen zu holen.“ Scholz lobte zudem die hohe Übernahmequote von 90 Prozent. Das gebe den jungen Leuten von Beginn an die Sicherheit, nicht nur die Ausbildung im Unternehmen zu absolvieren, sondern über die Beschäftigung in Lohn und Brot zu stehen und als Wirtschaftssicherung am Standort Gera zu dienen. Zudem habe Iseo einen Ethikcode, der festlegt, wie man mit Mitarbeitern umgehe, was man von ihnen erwarte, wie man eine positive Atmosphäre zwischen Geschäftsführung und Belegschaft herstellen will. „Und, Sie schwimmen positiv gegen den Strom, weil es für die Unternehmen in Ostthüringen in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden ist, geeignete Auszubildende zu finden und von diesem Tag an auch zu halten. Den Normalfall der Vergangenheit, dass im April ein Ausbildungsvertrag unterschrieben wird und der Azubi am ersten Tag die Ausbildung auch antritt, den gibt es hier noch“, betonte Stefan Scholz.

Iseo beschäftigt aktuell 150 Mitarbeiter und kann auf einen Jahresumsatz von circa 17 Millionen Euro verweisen. Zu den wichtigsten personellen Herausforderungen für das Unternehmen gehöre, Mitarbeiter zu finden, „die hungrig sind zu lernen und die ihren Weg langfristig mit unserem Unternehmen gehen“, beschreibt es Geschäftsführer Davide Campagnari. Die Firma sei selbst sehr aktiv, um künftige Mitarbeiter zu gewinnen, stelle sich auf Ausbildungsbörsen vor und kooperiere dafür mit Partnern, beispielsweise der Debschwitzer und der Dix-Regelschule, den Lebenshilfe Werkstätten und der Dualen Hochschule Gera-Eisenach.

Betriebsleiter Tim Hörügel ist selbst bestes Beispiel für erfolgreiche Nachwuchsgewinnung. Seit 2006 gehört der gelernte Industriekaufmann zu Iseo. „Meine Lehre begann ich in einer anderen Firma, die dann insolvent ging. Glücklicherweise konnte ich bei Iseo meine Ausbildung beenden und wurde übernommen“, erzählt der 35-jährige Schmöllner. Schritt für Schritt ging es für ihn weiter: Assistent des Betriebsleiters, berufsbegleitendes Wirtschaftsingenieurstudium mit Abschluss Bachelor, Logistikleiter. Seit 2012 leitet der junge Mann den Betrieb, ist für knapp 70 Mitarbeiter und Bereiche wie Montage, Vorfertigung, Werkzeugbau, Produktionstechnik, Instandhaltung, Qualitätssicherung verantwortlich. „Ich bin sehr dankbar, dass Iseo mir den Weg geebnet hat, sowohl damals für meine Ausbildung als auch später für mein Studium. Ich hatte großes Glück und bin auf das Erreichte sehr stolz. Ohne mein engagiertes Team würde es jedoch nicht funktionieren.“, so Tim Hörügel.