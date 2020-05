Das Virus und die Raupen

In dieser Woche beschäftigten mich gleich mehrere Themen, die mir das Gefühl wieder gaben, dass sich die Welt trotz Schockstarre weiter dreht. Gemeint sind nicht die Absagen von Veranstaltungen hier oder die schrittweisen Wiedereröffnungen von Geschäften und Einrichtungen da. Sicher, überschattet wird weiter alles von dem Virus und noch mehr von den Einschränkungen, die zu dessen Eindämmung ergriffen wurden. Doch politischen Streit um neue Straßenbahnen gab es auch vor der Pandemie, auch die Arbeit an einem besseren Radwegenetz in Gera oder die Absicht, den alten Geraer Knast zu verkaufen. Unbeeindruckt von der Ausnahmesituation holen auch die Liebschwitzer Schwammspinner zum zweiten Schlag nach 2019 aus. Nächste Woche fliegt deshalb der Hubschrauber mit Gift über die betroffenen Waldgebiete. Klingt drastisch, soll vor allem die Bäume retten, die wiederum die Hänge rund um Liebschwitz zusammen halten. Den Bäumen, und nicht nur ihnen, droht auch 2020 ein schlimmes, weil zu warmes und zu trockenes Jahr. Der April hat das schmerzlich in Erinnerung gerufen, trotz Lockdown.