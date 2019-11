Weida. In Weida wird am Freitag im Balkensaal der Osterburg ein Film des Plauener Filmemachers Tino Peisker gezeigt,der Eintritt ist frei.

Das Vogtland und die Friedliche Revolution

Die Menschen in Plauen und dem sächsischen Vogtland haben in der friedlichen Revolution 1989 für Freiheit und Demokratie einen ganz besonderen Beitrag geleistet. Sie haben mit ihrem Mut Geschichte geschrieben. Die Stadt Weida will mit der öffentlichen Filmvorführung am Freitag, dem 15. November, um 18 Uhr, im Balkensaal der Osterburg an die damaligen Ereignisse und an diesen Teil der Demokratiegeschichte erinnern.

30 Jahre nach den Ereignissen im Herbst 1989 in Plauen war es aus Sicht des Vereins „Vogtland 89“ e. V. Zeit zu untersuchen, wie sich der anschließende Transformationsprozess im Vogtland vollzogen hat. So beauftragte der Verein den Plauener Filmemacher Tino Peisker, eine Reportage zu produzieren, die anhand von Zeitzeugeninterviews und Aufnahmen an authentischen Orten die gesellschaftlichen Umbrüche in den Jahren danach schildern. Bestandteil dieser Reportage ist aber auch eine sachliche Aufklärung über die Verhältnisse in der ehemaligen DDR. So erinnert der Film auch an Grenzregime, Überwachung und Unterdrückung. Der Film wurde unterstützt durch das Förderprogramm „Revolution und Demokratie“ des Freistaates Sachsen, durch die Sparkasse Vogtland und die VR-Bank Bayreuth-Hof eG. Zum 45-minütigen Film ist jeder Interessierte eingeladen. Der Eintritt ist frei.