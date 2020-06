Gera. Das Museum für Angewandte Kunst in Gera erinnert an die Frauenzeitschrift „Sibylle“.

DDR-Mode im Geraer Museum

„Sibylle war eine der begehrtesten Frauenzeitschriften der DDR. Ab Mittwoch, dem 17. Juni, ist die Ausstellung „Sibylle. Frauen und Mode in der DDR“ im Museum für Angewandte Kunst Gera zu sehen.

Ursprünglich sollte die in Kooperation mit der Kunsthalle Rostock entstandene Schau vom 6. April bis 21. Juni gezeigt werden. Dann kam Corona dazwischen. Nun können Besucher die Geschichte der von 1956 bis 1995 alle zwei Monate im Verlag für die Frau Leipzig erschienenen Zeitschrift bis zum 4. Oktober erkunden.

Die Bekleidung, die in „Sibylle“ präsentiert wurde, weckte Sehnsüchte und stand oft im Widerspruch zu den Angeboten in den Geschäften und Kaufhäusern, heißt es in der Pressemitteilung. Oftmals blieb die einzige Chance das Selbernähen. Originale Zeitschriften und Schnittmusterbögen aus den Sammlungen des Museums für Angewandte Kunst Gera und Kleider jener Zeit runden das Bild der Ausstellung ab.

Museum für Angewandte Kunst, Greizer Straße 37, 07545 Gera, geöffnet Montag bis Sonntag und an Feiertagen 12 bis 17 Uhr. Einlass nur mit Mund-Nasen-Bedeckung