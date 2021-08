Decke von Haus eingestürzt - Angriff auf Jugendliche - Randalierer kommt in Gewahrsam

In Gera hatte die Polizei am Wochenende alle Hände voll zu tun. (Symbolbild)

Am Samstagabend gegen 17:50 gab es in Gera einen größeren Polizeieinsatz in der Thüringer Straße, da von dort eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen gemeldet wurde. Wie die Polizei am Montag informierte, griffen nach aktuellen Erkenntnissen zunächst einer, dann zwei Männer (20, 38) gemeinsam einen 43 Jahre alten Mann an und verletzten ihn. Die Angreifer hätten jeweils ein Messer bei sich gehabt. Auch der 43-Jährige habe sich dann mit einem Messer bewaffnet. Noch vor Eintreffen der Polizei seien die Angreifer geflüchtet, die jedoch namentlich bekannt seien. Alle drei Beteiligten seien sich untereinander nicht fremd. Nach aktuellem Stand kam es zu keinen Verletzungen durch den Einsatz eines Messers. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Radfahrer von Straße gedrängt und geflüchtet

Am Sonntagabend kamen Rettungsdienst und Polizei in der Reichenbacher Dorfstraße nach einem Unfall zum Einsatz. Laut Polizei sei nach derzeitigen Erkenntnissen ein 17-jähriger Radfahrer auf der Straße von einem bislang unbekannten Fahrzeug überholt worden. Dabei kam es scheinbar zur Berührung beider Fahrzeuge, so dass der 17-Jährige stürzte und sich verletzte. Der Pkw, bei dem es sich um ein schwarzes Fahrzeug handeln soll, fuhr weiter. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum beteiligten Fahrzeug bzw. Dem Unfallhergang selbst geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Simson von Parkplatz gestohlen

Den Diebstahl seiner Simson S51 meldete am Sonntag der 33 Jahre alte Eigentümer der Geraer Polizei. Demnach stahl in der Zeit vom 17. zum 22. August ein bislang unbekannter Täter das Moped von einem Zweiradparkplatz in der Straße der Opfer des Faschismus. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Diebstahlsgeschehen und nimmt Zeugenhinweise zum Täter bzw. dem Verbleib der Simson entgegen.

Decke von leerstehendem Haus eingestürzt

Nachdem sie einen lauten Knall und heraustretenden Rauch aus einem leerstehenden Gebäude in der Talstraße in Gera sahen, informierten Passanten am Montagvormittag die Rettungsleitstelle. Mit dem Verdacht, dass womöglich ein Brand ausgebrochen sei, rückten unverzüglich Feuerwehr und Polizei aus. Glücklicherweise konnte wegen des vermuteten Brandes schnell Entwarnung gegeben werden. Nicht ein Feuer, sondern eine eingestürzte Decke in dem leerstehenden Haus sorgte laut Polizei zum einen für den lauten Knall und zum anderen für eine große Staubwolke. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, auch der Straßenverkehr war nicht beeinträchtigt.

Zwei Jugendliche in der Heinrichstraße angegriffen

Die Geraer Polizei leitete am Samstagmorgen die Ermittlungen gegen zwei 25 und 29 Jahre alte Männer u.a. wegen Körperverletzungen gegen zwei Frauen 17, 19) und einem Mann (26) ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gerieten die beiden Männer in der Heinrichstraße mit den aus Richtung Sorge kommenden Frauen in Streit, griffen sie an und verletzten sie leicht. Als der 26-Jährige dazwischen ging, wurde er mit einem Messer bedroht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellen die beiden Angreifer und leiteten gegen diese entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Eine medizinische Versorgung der Geschädigten sei nicht notwendig gewesen.

Werbeplakat beschmiert

Ein in der Werner-Sylten-Straße in Bad Köstritz aufgehängtes Werbeplakat wurden von bisher Unbekannten mit grüner Farbe beschmiert, so dass Sachschaden entstand. Am Sonntagmittag gegen 11:50 Uhr wurde die Beschädigung der Geraer Polizei mitgeteilt. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365/ 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

35-Jähriger randaliert in Kurt-Kleicher-Straße

Ein 35 Jahre alter Mann muss seit dem Wochenende mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Laut Polizei hätten Zeugen beobachtet, wie der Mann am Samstagabend in der Kurt-Keicher-Straße in Gera gegen die Außenspiegel mehrere Fahrzeuge trat. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten daraufhin den stark alkoholisierten Mann sowie ein beschädigtes Fahrzeug fest. Aufgrund des überaus aggressiven Verhaltens des 35-Jährigen, sei er zusätzlich in Gewahrsam genommen worden.