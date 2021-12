Dem „Perlboot“ treu geblieben: 1000-Euro-Spende für Gera-Lusaner Kindergarten

Andrea Weiser und Peter Vierheilig mit den Kindern der Kugelfisch-Gruppe. Seit Jahren unterstützt er den den Kindergarten, in diesem Jahr mit einer 1000-Euro-Spende.

Gera-Lusan. Der Geraer Immobilienmakler Peter Vierheilig unterstützt seit Jahren den Kindergarten. Für ihn wie für die Einrichtung geht ein bewegtes Jahr zu Ende.

Von einem aufregenden Jahr können sie beide berichten, Unternehmer Peter Vierheilig ebenso wie Kindergartenleiterin Andrea Weiser. Der eine ist mit seiner Immobilienfirma aus Zwötzen in die Humboldtstraße im Stadtzentrum gezogen, die andere blickt auf viele große und kleine Baustellen im katholischen Kindergarten „Perlboot“ in Lusan zurück. „Neuer Fußbodenbelag, neues Beleuchtungskonzept im Untergeschoss, neues Außenspielgerät, neu aufgearbeitete Möbel“, zählt Andrea Weiser einige Beispiele auf.

Weil Peter Vierheiligs Kind selbst einst den Kindergarten in der Otto-Rothe-Straße besuchte, gebe es eine starke Verbindung zu dem Haus, die auch über die vergangenen Jahre nicht abgerissen ist. Seit Jahren spendet er mit seiner Firma Vierheilig und Partner an das „Perlboot“, sponserte Außenspielgeräte, den Bauwagen im Garten und voriges Jahr Laptops für alle vier Gruppen. Auch in diesem Jahr verzichtete er auf Weihnachtspräsente für die Kundschaft und spendet lieber für den Kindergarten. Über 1000 Euro darf sich der Kindergarten freuen.

„Diesmal ist es eine Geldspende, da viele Dinge, die wir uns gewünscht haben, aktuell nicht lieferbar waren“, sagt die Kindergartenleiterin. Dabei gehe es vor allem um spezielle Möbel. Einen Spielteppich und einen Bollerwagen konnte man von dem Geld aber schon mal besorgen und dem Spender bei seinem Besuch am Mittwoch zeigen.

Die große Dankbarkeit des Trägers brachte Ivonne Höhn, Geschäftsführerin des Caritasverbandes Ostthüringen, mit einem Weihnachtsstern für Peter Vierheilig zum Ausdruck. „Das bedeutet uns so viel“, sagte sie. Auch ihm sei es eine Herzensangelegenheit, sagte Vierheilig, dessen Maklerbüro inzwischen seit 28 Jahren besteht und insgesamt neun Mitarbeiter zählt. Den Umzug in die Humboldtstraße habe man coronabedingt noch gar nicht begehen können, sagt er.

Corona beschäftigt auch die Kindereinrichtung mit der ungewöhnlichen Architektur. Zwar blieb man zum Glück von größeren Ausbrüchen verschont, sagt Andrea Weiser jedoch bestimmen das Thema und die damit verbundenen Vorkehrungen natürlich den Alltag, von der Notbetreuung zu Jahresbeginn bis in die Gegenwart mit getrennten Bereichen, Zugangsbeschränkungen oder leicht verkürzten Öffnungszeiten (6 bis 16 Uhr), hinzu kommt die ständige Sorge vor Personalengpässen etwa durch Quarantäne. Derzeit sind 71 der 75 Kindergartenplätze belegt, doch auch für die übrigen Plätze stünden die künftigen „Perlboot“-Besucher schon fest.