Demokratie-Passage in Gera gereinigt und gestrichen

Sven Schmidt beseitigt Schmierereien in der Demokratie-Passage. Es kümmere sich keiner darum, aber man müsse Achtung vor der Leistung der kreativen Kinder haben, findet er. Insgesamt hatten sich an seinem Demokratie-Projekt 183 Kinder aus Zabel- und Liebegymnasium, aus der Pfortener Schule, der Schule am Bieblacher Hang sowie der Bergschule beteiligt. Der Künstler fühlt sich in der Verantwortung für einen guten Zustand der Arbeiten der Kinder und würde sich wünschen, dass sich mehr Menschen um ihre Stadt kümmern.