Den Countdown des Weltuntergangs in Gera erleben

Gera/Altenburg. Die Komödie erlebt am 23. April in der Bühne am Park ihre Premiere.

Theaterfans haben in den nächsten Tagen in Altenburg und Gera wieder eine große Auswahl.

Gera

Das Figurentheater „Vom Fischer und seiner Frau“ ist am Freitag, 22. April um 10 Uhr, im Puppentheater zu sehen. Eine weitere Vorstellung folgt am Samstag, 23. April, 16 Uhr, in der gleichen Spielstätte.

Peter Tschaikowski zeigt in seinem Opernwerk „Eugen Onegin“ den Grundkonflikt der Moderne: wie Gefühlskälte und Überdruss wahre Zuneigung zerstören. Er vertonte mit Eugen Onegin im Jahr 1879 eines der bekanntesten Werke des russischen Dichters schlechthin, Alexander Puschkin. Heute ist es die meistgespielte russische Oper.

In einer Inszenierung von Generalintendant Kay Kuntze ist der Opernklassiker am 23. April um 14.30 Uhr im großen Haus zu erleben.

Die Sintflut ist gekommen. Die Figuren des Stücks „Alles muss glänzen“ und offensichtlich auch die Theaterbesucher müssen wohl ohne Aussicht auf eine Arche im entfesselten Meer ersaufen – obwohl der Autor Noah heißt. Rebecca – die Mutter schlechthin – kocht für ihre nur rudimentär noch vorhandene Familie. Gerade heute könnten ja alle wieder zusammenkommen, auf die sie schon lange Zeit wartet: Der Mann, der sein Glück in der Welt sucht, der Sohn, der wiederum den Vater finden will, und nun auch die Tochter, die gerade auf ihrem Abschlussball feiert.

Autor Noah Haidle spinnt mit leichter Hand den Komödienfaden und das Publikum durchlebt beschwingt den Countdown des Weltuntergangs. Dennoch ist „Alles muss glänzen“ kein Boulevardstück, eher eine Komödie, die zeigt, wie absurd die Realität ist und wie komisch das Scheitern sein kann.

Die gleichnamige Inszenierung von Matthias Thieme ist nun erstmals in der Bühne am Park am Samstag, 23. April, um 19.30 Uhr zu erleben. Eine weitere Vorstellung folgt am Sonntag, den 24. April um 18:00 Uhr in der gleichen Spielstätte.

„Jeder Augenblick ist ein neuer Aufbruch“ (Yehudi Menuhin) ist das Motto des Foyerkonzertes, das am Sonntag, 24. April, 11 Uhr, im Konzertsaal stattfindet. Hier stellen sich die derzeitigen Mitglieder der Dualen Orchesterakademie Thüringen vor: Barbara Krimmel (Horn) und Darius Finkbeiner (Posaune). Da die beiden Instrumentalisten nicht nur ihr Können, ihre Instrumente, sondern auch die Musik für Blechbläserensembles präsentieren wollen, werden sie tatkräftig von Blechbläsern ihrer derzeitigen Ausbildungsstätten ‒ des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera und der Jenaer Philharmonie ‒ unterstützt.

Es erklingen Werke unter anderem von Benjamin Britten, Francis Poulenc, Anton Bruckner und Giovanni Gabrieli.

In der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ treffen Romeo und Julia auf eine Verwechslungskomödie und, ganz unerwartet, auf ein Happy End. Das Publikum erwartet ein vergnüglicher Abend am Sonntag, 24. April, um 14.30 Uhr im großen Haus.

Altenburg

Am Samstag, 23. April, 20 Uhr, laden das Paul-Gustavus-Haus und das Schauspielensemble des Theaters zum zweiten Mal zu ihrem gemeinsamen Format „Pauls fulminante Weltreise“ ein, in dem sie Kultur, Kulinarik und Nachtleben anderer Länder erkunden. Das nächste Reiseziel ist Spanien.

Ganz um die Musik Ludwig van Beethovens geht es im Kammerkonzert am Sonntag, 24. April, um 11 Uhr im Logenhaus.

Das Thüringer Staatsballett präsentiert mit „Impulse“ am Sonntag, 24. April, um 18 Uhr im Theaterzelt einen dreiteiligen Ballettabend.

Karten gibt es an den Theaterkassen in Gera (Bühne am Park, Theaterplatz 1) und Altenburg (in der Tourismusinformation, Markt 10) oder online unter www.theater-altenburg-gera.de.