Den richtigen Job finden

In den Winterferien ist das „IHK-Schülercollege“ wieder auf Tour. Das teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen in einer Pressemitteilung mit. Demnach können an jedem der Projekttage die Teilnehmer in Gruppen kleine Praxisaufgaben lösen und ihren Wunschberuf in Unternehmen, oft direkt vor ihrer Haustür, testen. „Wir möchten den Schülern möglichst frühzeitig die Möglichkeit geben, praktische Erfahrungen direkt in Unternehmen zu sammeln. Solche Erfahrungen sind wertvoll für die spätere Berufswahl und verhindern Ausbildungsabbrüche“, sagt Nadine Werlich, zuständig für Berufsorientierung bei der IHK Ostthüringen.

Eltern zu Projekttagen miteingeladen

„Die Eltern sind eingeladen, zu Beginn der Projekttage die Unternehmen während eines Rundgangs kennenzulernen. Viele wissen gar nicht, wie sehr sich Berufe und Unternehmen in den letzten Jahren verändert haben“, sagt Nadine Werlich. Für die meisten Eltern sei es überraschend, dass einige ostthüringer Unternehmen sogar Weltmarktführer in ihrer Branche seien, so die IHK-Mitarbeiterin. Bei regelmäßiger Teilnahme an den Angeboten im IHK-Schülercollege erhalten die Schüler ein Zertifikat zur Ergänzung ihrer Bewerbungsunterlagen für einen Ausbildungsplatz in Ostthüringen, heißt es in der Mitteilung. Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, Bewerbungen für Praktika, Ausbildung oder Ferienjobs abzugeben.

Schülercollege macht auch in Gera halt

Die einzelnen Stationen des IHK-Schülercollege können im Internet unter www.ihk-schuelercollege.de eingesehen werden. Ein Termin findet indes in Gera statt. Am 13. Februar, von 8.45 Uhr bis 15 Uhr, in der Getzner Weberei GmbH. Dort solle es praktische Übungen an der Webmaschine und dem Handwebstuhl geben.

Anmeldungen für die Projekttage ab sofort in der IHK Ostthüringen telefonisch unter oder per E-Mail an werlich@gera.ihk.de und unter www.ihk-schuelercollege.de. Die Teilnahme ist für Schüler ab Klasse 8 kostenfrei, ein Mittagessen wird gestellt.