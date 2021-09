Denkmäler in der Region gewähren Einblicke

Das Haus Gries 5 in Gera-Untermhaus wird derzeit liebevoll saniert und restauriert. Am Tag des offenen Denkmals kann das Erdgeschoss besichtigt werden.

Am kommenden Sonntag, 12. September, ist Tag des offenen Denkmals. In Gera sind zehn Objekte unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ zu sehen. Im Landkreis Greiz stehen 28 Objekte im Programm.

Den Anfang in Gera macht der Campus Gymnasium Rutheneum, ehemaliges Reußisches Regierungsgebäude. Hier findet um 10.30 Uhr die Eröffnungsveranstaltung statt. Das barocke Gebäude in der Burgstraße 2 ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet für geführte Besichtigungen.

Das Haus Schulenberg in der Straße des Friedens 120 öffnet Hof und Garten kostenfrei von 11 bis 17 Uhr. Ausstellungen und Cafeteria sind ebenfalls geöffnet.

Im Stadtmuseum wird 11 Uhr die Ausstellung „Unter dem Campus, Archäologie zwischen Johannisplatz und Stadtgraben“ eröffnet. Von 11 bis 12 Uhr haben die Besucher freien Eintritt.

Restaurator Sven Raecke gibt Auskunft von 11 bis 17 Uhr zur Sanierung des spätbarocken Sandsteinportales der Großen Kirchstraße 7.

Das Wohn- und Geschäftshaus in der Clara-Zetkin-Straße 20 gewährt Einblicke von 11 bis 17 Uhr. Der Eigentümer steht Rede und Antwort zum gründerzeitlichen Wohngebäude von 1879.

Auf Schloss Osterstein warten Gästeführer auf Besucher und informieren von 11 bis 17 Uhr über Gartensaal und Verwaltungsgebäude. Informationstafeln zum Schloßkonzept sind aufgestellt.

Das gründerzeitliche Wohn- und Geschäftshaus im Jugendstil in der Laasener Straße 1 ist für Besichtigungen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eigentümer führt durch das Haus. Einen Blick ins Erdgeschoss kann man im Wohnhaus von 1606 am Gries 5 werfen von 11 bis 17 Uhr.

Von 11 bis 18 Uhr sind die Kirchen Niebra und Großfalka geöffnet.

Im Landkreis Greiz öffnen zahlreiche Gotteshäuser. Dazu zählen die Liebfrauenkirche in Auma, Dr.-Martin-Luther-Straße, von 10.30 bis 17 Uhr, die Kirche Wöhlsdorf, Wöhlsdorf 29, die Ev. Filialkirche in Krölpa, jeweils von 10 bis 18 Uhr, die Stadtpfarrkirche „St. Erhardt“ und Pfarrhaus in Berga von 15 bis 17 Uhr – in dieser Zeit ist auch eine Turmbesteigung möglich, die Kirche Wolfersdorf von 11 bis 18 Uhr, die Stadtkirche „St. Marien“ in Greiz von 12 bis 16 Uhr, die Gottesackerkirche in der Greizer Friedhofstraße 25 von 15 bis 16 Uhr, Kirche Pohlitz von 11 bis 16 Uhr, die Stadtkirche Hohenleuben von 10 bis 16 Uhr, die Kirche Korbußen von 10 bis 17 Uhr, die Kirche St. Mauritius in Münchenbernsdorf von 14 bis 17 Uhr und nach Anmeldung, Kirche Reichstädt von 12 bis 17 Uhr, die Pfarrkirche St. Veit in Wünschendorf von 11 bis 18 Uhr, die St. Marienkirche in Endschütz von 11 bis 18 Uhr, in Hilbersdorf und Letzendorf die Ev. Filialkirche von 11 bis 18 Uhr, die Kirche St. Nicolai in Mosen von 11 bis 18 Uhr, die Kirche in Untitz von 11 bis 18 Uhr und die Kirche Pöllwitz von 9 bis 17 Uhr.

In Bad Köstritz gewährt das Historische Sudhaus von 1925 in der Heinrich-Schütz-Straße 16/17 Einblicke von 10 bis 16 Uhr.

Die Ehemalige Schule in Berga, Puschkinstraße 6, öffnet von 10 bis 18 Uhr.

Der Erlebnishof aus dem Jahre 1722 in Korbußen kann von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Von 10 bis 12 Uhr kann in Langenwetzendorf im Ehemaligen Rittergut der Turmhügel „Der Wal“ besichtigt werden.

Der ehemalige Schacht der Wismut AG – Schacht 407 – in Ronneburg ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet, und in Reust kann der Bismarckturm von 14 bis 17 Uhr besucht werden. In Seelingstädt kann man einen Vierseithof aus dem 18. Jahrhundert – Halbauernhof – von 10 bis 18 Uhr bewundern.

In Weida gewährt die Töpferei Selig Einblicke von 10 bis 18 Uhr. Das Winkelmannsche Haus in Triebes steht von 10 bis 16 Uhr für Besucher offen.