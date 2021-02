Der alte Name gilt

Der Schafgraben, der mit einigen Metern Abstand parallel zur Kaimberger Straße verläuft, wird auch offiziell wieder so genannt. „Dr. Kochendörfer hat recht“, sagt der Abteilungsleiter Gewässer- und Bodenschutz im Geraer Umweltamt. Im Mai 2019 hatte der Zwötzener sich öffentlich gewundert, dass es einen Reuterbach in Gera-Zwötzen geben soll. Er habe noch nie gehört, dass der Namensgeber einer Straße auch noch für den Namen eines Baches herhalten muss. Nach den Unterlagen der Stadtverwaltung hatte man die Bezeichnung Reuterbach 1994 übernommen, als mit Bekanntmachung des Thüringer Wassergesetzes der Stadt Gera von der damaligen Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaates die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung per Gesetz im Stadtgebiet übertragen wurde. Wolfgang Kochendörfer vermutete damals, dass jemandem die Bezeichnung für das verrohrte Gewässer unter/bei der Ernst-Reuter-Straße nicht eingefallen war. So landete der Reuterbach im Protokoll. Inzwischen, so Steinbach, habe man sich auch mit Zwötzens Ortsteilbürgermeister Matthias Lagojda verständigt, wieder vom Schafgraben zu sprechen. An einer Stelle meldet Holger Steinbach Widerspruch an. Mit Augenzwinkern. Von wegen Personen geben Bächen keinen Namen. In Jena-Löb- stedt fließt ein Steinbach.