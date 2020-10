Zum Weltseniorentag am 1. Oktober fanden in Gera gleich zwei Veranstaltungen zur digitalen Weiterbildung älterer Menschen statt. Sowohl das Thüringer Medienbildungszentrum (TMBZ) als auch der Seniorenbeirat der Ehrenamtszentrale organisierten Workshops, um Smartphones, Tablets und Co. näherzubringen.

Monika Schirrmeier ist mit dem Digitalen Engel deutschlandweit unterwegs. Foto: Peter Michaelis In Kooperation mit dem Digitalen Engel – einem mobilen Angebot des Vereins Deutschland sicher im Netz – lernten Seniorinnen und Senioren zwei Stunden lang, wie sie sicher mit dem Smartphone umgehen. Dabei ging es um ganz grundlegende Fragen: Worauf muss ich beim Kauf achten? Was muss ich beim Anschalten beachten? Was sind eigentlich Apps und wie kann ich sie nutzen? Dabei steht immer der Sicherheitsaspekt im Mittelpunkt, betont Referentin Monika Schirrmeier aus Frankfurt am Main. Das Erkennen sicherer Internetverbindungen und -seiten, Umgang mit Spam-E-Mails oder auch die Ortung von verlorenen Geräten sind wichtige Themen ihrer Workshops. Die Web- und Kommunikationsdesignerin ist seit Oktober 2019 mit dem Digitalen Engel in ganz Deutschland unterwegs. Nach den Veranstaltungen gibt sie stets Infomaterial an die Hand, damit Grundlagen anschließend selbstständig vertieft werden können. Auch über Anlaufstellen für Fragen und Probleme mit der Technik informiert sie die Teilnehmenden. „Ich bin blutiger Anfänger und habe noch nicht mal eine Karte in dem neuen Telefon“, outet sich eine Teilnehmerin zu Beginn der Veranstaltung. Keine Seltenheit für Monika Schirrmeier, deren Herausforderung es ist, zwischen den verschiedenen Wissensständen die Balance zu finden. „Wir haben schon lange ein Smartphone, nutzen es nur selten“, erzählen Gunhild und Ulrich Schaufel, die sich von dem Nachmittag mehr Durchblick im Internet erhoffen. Fotografieren und telefonieren konnten sie schon, nach dem „aufschlussreichen“ Kurs möchten sie die vielen neuen Funktionen „vielleicht auch zusammen mit den Kindern am eigenen Telefon üben“. Selfies, digitale Postkarten und Online-Disco Auch die Teilnehmenden im TMBZ bringen unterschiedliche Vorkenntnisse mit. Hier fanden zum Seniorentag ganz verschiedene Workshops statt. „Eigentlich wollten wir noch viel mehr umsetzen“, verrät Yvonne Schulten über den 1. Digitalen Aktionstag der Thüringer Landesmedienanstalt. Corona habe aber einen Strich durch die Planungen gemacht. Nun wurden immerhin sechs Workshops in Gera umgesetzt. Dabei ging es auch um den sicheren Umgang mit Smartphones, Fragen zur Fotomanipulation und das Erstellen digitaler Postkarten. „Ich habe schon welche von Bekannten geschickt bekommen und wollte hier lernen, wie ich auch selbst welche verschicken kann“, erzählt Christel Brinkmann, die regelmäßig Kurse im TMBZ Gera besucht. Mit sichtlichem Spaß schießt sie Selfies mit dem Tablet und bearbeitet diese unter Anleitung von Sebastian Wiegmann zu Postkarten. „Es ist schön, dass wir hier Schritt für Schritt lernen und uns mit der modernen Technik vertraut machen“, lobt Sabine Rentzsch den Workshop. Sie findet lebenslanges Lernen wichtig und möchte die Angebote nutzen, die da sind – später steht noch ein Volkshochschulkurs auf ihrem Programm. Zum Abschluss gab es ein Experiment im TMBZ: Mit einer Online-Disco soll Seniorinnen und Senioren Angst vor der Nutzung digitaler Kommunikation genommen werden. Da in Corona-Zeiten persönliche Treffen eingeschränkt möglich sind, sollen älteren Menschen die Möglichkeiten von Videokonferenzen nähergebracht werden. Dazu konnten sich Interessierte über ein Programm einwählen, um eine Stunde lang am Monitor die Musik eines DJs zu verfolgen. Ängste abbauen möchte auch Monika Schirrmeier. Ihr Tipp für alle älteren Menschen zum Umgang mit der modernen Technik: „Mutig sein und nicht aufgeben, wenn mal etwas nicht funktioniert. Es lohnt sich.“