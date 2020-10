Der etwas andere Geraer Herbstcross

Das übliche Gewimmel herrschte diesmal nicht im Areal rund um das Stadion der Freundschaft. Es war ein Schulcross der etwas anderen Art. Nur 155 Läufer im Alter zwischen sechs und 19 Jahren beteiligten sich am Herbstcross der Geraer Schulen. Vor einem knappen Jahr hatte man mit 622 Startern noch einen tollen Teilnehmerrekord aufgestellt. Doch wegen der Corona-Einschränkungen und des Hygienekonzepts war diesmal nur ein Läufer pro Jahrgang und Schule zugelassen.

Jungen und Mädchen starteten zusammen, wurden aber getrennt gewertet. Außerdem gab es zwei Abschnitte. Die Grundschulen waren um 14 Uhr an der Reihe. Die weiterführenden Schulen begannen ihre Wettkämpfe 60 Minuten später.

„Wir freuen uns, dass der Herbstcross überhaupt stattfinden kann. In anderen Gebietskörperschaften unseres Schulamts wurde er gar nicht ausgetragen. Deshalb nehmen wir die Einschränkungen in Kauf“, meinte Schulsportkoordinator Reinhard Thiel, für den es der letzte Schulcrosslauf war. In wenigen Monaten geht er in Rente. Der 1. SV Gera, der Arbeitskreis Schulsport und auch die Sportlehrer der beteiligten Schulen sorgten für einen geordneten Ablauf.

Zwötzener Grundschule knapp vorn

Luise Adelt (Mitte) von der Zwötzener Grundschule gewinnt in der W 9 vor Sabrina Krietzsch (r.) von der Hans-Christian-Andersen-Grundschule und Lotta Schmid von der Bergschule. Foto: Jens Lohse

Bei den Grundschulen, bei denen im Vorjahr die Zwötzener Grundschule und die Otto-Dix-Grundschule aus Untermhaus punktgleich den Sieg davongetragen hatten, behaupteten sich die Zwötzener diesmal in der Teamwertung allein. Knapp ging es dennoch zu. Nur einen Zähler weniger hatte die Bergschule auf ihrem Konto. Rang drei ging an die Untermhäuser. Im gemeinsamen Lauf der Siebenjährigen war Mädchen-Siegerin Toga Alzidan von der Bergschule schneller unterwegs als alle Jungen. In einem dramatischen Schlussspurt konnte der Zwötzener Louis Zenner (M 9) den Angriff von Vorjahresgewinner Marvin Schlemmrich aus Untermhaus gerade noch abwehren und einen kleinen Vorsprung ins Ziel retten.

In der Altersklasse 10 wurden jeweils zwei Läufe ausgetragen, da sowohl die Grundschulen als auch die weiterführenden Schulen Schüler dieses Jahrgangs in ihren Einrichtungen unterrichten. Ungefährdet wiederholten Constantin Hilke (M 11), Stig Rudolph (M 12) und Enzo Albersdörfer (M 13) ihre Vorjahreserfolge.

Mit einem famosen Schlussspurt holt sich Mariella Froherz (l.) vom Liebegymnasium noch den Sieg vor der lange führenden Annabelle Lippold (r.) vom Zabelgymnasium. Foto: Jens Lohse

Im gemeinsamen Lauf der M 15 bis M 18 hatte der jüngste Starter die schnellsten Beine. Zehntklässler Fabio Schönfeld vom Zabelgymnasium behauptete sich deutlich vor Kurt Martin. Auch bei den Mädchen gab es interessante Duelle. Marlene Schille (W 8), Minou Ruhmland (W 10) und Alea Zabel (W 11) gewannen wie vor Jahresfrist. Auf den letzten 200 Metern fing Mariella Froherz (W 12) vom Liebegymnasium noch die lange Zeit führende Annabelle Lippold ab. Die Siegerin hatte sich vor zwei Wochen auch schon beim Sprinter-Cup der Geraer Schulen durchsetzen können. Da ging es aber nur über 60 Meter.

In der W 13 musste Sandrine Hilke lediglich drei Jungen den Vortritt lassen. Seit der ersten Klasse ist Hannah Oberröder (W 14) vom Liebegymnasium in ihrem roten T-Shirt beim Crosslauf erfolgreich. Diesmal musste sie sich strecken, um Lina Fiedler vom Zabelgymnasium auf Platz zwei zu verweisen. „Ich dachte, ich schaffe es nicht“, verriet sie erschöpft, aber glücklich im Ziel. Triathletin Emily Köpper (W 17) war im Gemeinschaftslauf der älteren Mädchen die mit Abstand schnellste und verwies Leichtathletin Nadja Schmidt (W 16) auf den Ehrenrang.

Sieger beim Herbstcrosslauf der Geraer Schulen 2020

Jungen M 6: Lio Scheika (Otto-Dix-Grundschule). M 7: Ben Große (Grundschule der Grundig-Akademie). M 8: Ben Heuschkel (Zwötzener Grundschule). M 9: Louis Zenner (Zwötzener Grundschule). M 10 (Grundschulen): Jannis Kaftan (Bergschule). M 10 (weiterführende Schulen): Lennart Geinitz (Freie Waldorfschule Gera). M 11 (Grundschulen): Justin Rader (Zwötzener Grundschule). M 11 (weiterführende Schulen): Constantin Hilke (Zabelgymnasium). M 12: Stig Rudolph (Otto-Dix-Regelschule). M 13: Enzo Albersdörfer (Zabelgymnasium). M 14: Matteo Wenzel (Otto-Dix-Regelschule). M 15: Fabio Schönfeld (Zabelgymnasium). M 16: Kurt Martin (Zabelgymnasium). M 17: Elias Schönfeld (Liebegymnasium). M 18: Tom Lehmann (Liebegymnasium).

Mädchen W 6: Lola Bella Lerm (Grundschule der Grundig-Akademie). W 7: Toga Alzidan (Bergschule). W 8: Marlene Schille (Grundschule der Grundig-Akademie). W 9: Luise Adelt (Zwötzener Grundschule). W 10 (Grundschulen): Fiona Ammer (Entdecker-Gemeinschaftsschule). W 10 (weiterführende Schulen): Minou Ruhmland (Otto-Dix-Regelschule). W 11: Alea Zabel (Entdecker-Gemeinschaftsschule). W 12: Mariella Froherz (Liebegymnasium). W 13: Sandrine Hilke (Zabelgymnasium). W 14: Hannah Oberröder (Liebegymnasium). W 15: Tine Mieritz (Zabelgymnasium). W 16: Nadja Schmidt (Goethegymnasium/Rutheneum seit 1608). W 17: Emily Köpper (Goethegymnasium/Rutheneum seit 1608). W 18: Manal Smugi (SBBS Wirtschaft/Verwaltung). W 19: Lina Hemmann (SBBS Wirtschaft/Verwaltung).