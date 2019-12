Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Geraer Globus ist das Tor zur und aus der Stadt

Lothar Funk schiebt seinen noch leeren Wagen zum Eingang. Einmal in der Woche fährt er her. „Im Globus finde ich alles, was ich benötige“, sagt er. Der 72-Jährige aus Gera lobt die freundliche Bedienung an den Kassen, die kurzen Wartezeiten und die attraktive Backstation mit einer großen Auswahl an Torten, Kuchen und Brotsorten.

„Wir melden uns im nächsten Jahr zum selber Scannen der Artikel an“, erzählt der 31-jährige Steve Kuhfus. Er und seine Familie finden die breiten Gänge zwischen den Regalen gut und dass moderne Technik Einzug hält. Über so viel Positives können sich die 351 Mitarbeiter und zehn Auszubildende freuen. In sechs Kategorien geprüft Am Freitag kam eine weitere Anerkennung hinzu. Zum vierten Mal erhielt der Globus-Markt das Zertifikat für „Generationsfreundliches Einkaufen.“ Es wird vom Handelsverband Thüringen seit Frühjahr 2010 vergeben. 113 Klein- und Großgeschäfte dürfen dieses Siegel sichtbar anbringen. Die Kriterien für die Auszeichnung sind streng. Tester prüfen in sechs Kategorien. Es geht unter anderem um Service, Laden- und Sortimentsgestaltung. Ist Barrierefreiheit vorhanden? Gibt es Wickelmöglichkeiten für Babys? Werden Getränke kostenlos angeboten? Sind die Mitarbeiter schnell erreichbar, Wegweiser und Preisschilder gut erkenn- und lesbar, Sitzgelegenheit zum Ausruhen zu finden? Bis zu 20.000 Kunden wöchentlich Birgit Pretzel, Geschäftsleiterin von Globus in Gera, zeigt sich stolz. „Der Handel ist schnelllebig und die Kunden werden anspruchsvoller. Wir müssen auf Veränderungen reagieren, Eltern, Senioren und Menschen im Rollstuhl im Blick haben.“ 18.000 bis 20.000 Kunden kommen wöchentlich in den Einkaufsmarkt. Manche seien auf der Durchreise und machen bei uns einen Zwischenstopp, so Pretzel. „Viele aus den alten Bundesländern holen sich bei uns Thüringer Roster, bevor sich weiterfahren“, berichtet sie. „Wir sind eben das Tor zur und aus der Stadt“. Das Unternehmen sei gut gerüstet. Der kontinuierliche Umbau über die Jahre habe sich gelohnt. 2016 war die Metzgerei dran, zuvor die Ladenzeile und der Gastronomiebereich. „Er wird sehr gut angenommen. Hier treffen sich oft Gruppen zum Kaffeeplausch“, erzählt die Chefin. Einmal im Monat, immer mittwochs, findet der Seniorentanz statt. In diesem Jahr wurde auch die Tankstelle auf bargeldloses Zahlen umgerüstet. Das nimmt zu. „Deshalb haben wir im November vergangenen Jahres Scan & Go eingerichtet. Es bietet mehrere Vorteile, wie einen schnelleren und leichteren Einkauf. Das Ein- und Ausräumen der Artikel und Warten an den Kassen entfällt.“ Jutta und Dieter Dohms aus Lohma nutzen seit Einführung diesen Service. „Ist doch alles sehr bequem“, so der 80-Jährige. Der Handscanner sei leicht zu bedienen. Nur anmelden müsse man sich mit der Kundenkarte. 12.000 Kunden besitzen eine solche. Ein kleiner Schwatz mit der Lieblingsverkäuferin bleibt trotzdem nicht auf der Strecke. „Ist Frau Friedemann da, gehen wir immer zu ihr. Sie ist so nett und hilfsbereit“, sagt Jutta Dohms. Katrin Friedemann arbeitet seit 19 Jahren im Globus. „Wir sind ein sehr gutes Kollektiv“, fügt die 53-Jährige an, die etwas verlegen ist über die warmherzigen Worte. Der kostenlose Parkplatz für 1000 Autos füllt sich. Bärbel Meyer setzt ihren Steppkes gerade in den Pkw. „Ich bin zufrieden. Es ist ein angenehmes Einkaufen auch mit Kind. Nur vor Feiertagen ist Gedränge.“