Der Geraer liebt es klassisch – Gespräch mit Koch René Müller

Das Festessen gehört zu Weihnachten wie der Baum. Welche Gerichte werden heutzutage gern aufgetafelt und wie? Koch René Müller, Autor der Topfgeflüster-Kolumne und Berater des Köstritzer Bierhauses Gera, plaudert über die Vorlieben der Geraer und edle Vögel.

Gans mit Kloß und Rotkraut – ist das nach wie vor der Weihnachtsklassiker?

In Gera auf jeden Fall. In Berlin dagegen, wo ich nach wie vor wochentags arbeite, hat sich die Esskultur komplett gewandelt. Dort bevorzugt man zum Fest leichte Kost, isst lieber Rinderfilet oder Lachs. Die Leute unternehmen oft noch etwas, befinden sich sozusagen auf dem Sprung. Hier läuft alles familiärer, kommen wie gewohnt Gans, Ente und Wild zu kulinarischen Ehren. Mit der Menükarte experimentieren, bringt nichts. Lediglich am zweiten Feiertag, wenn die Leute gesättigt sind, geht auch hier mal ein gebratener Lachs oder Fisch über den Tresen. Mit Karpfen allerdings hatten wir im Bierhaus nicht den gewünschten Erfolg.

Inwiefern?

Wir dachten, Silvesterkarpfen, sowohl Blau als auch gebraten als Edelstück ohne Gräten, sind sehr gefragt. Fehlanzeige. Wels hatte es leider ebenfalls schwer bei den Gästen, obwohl der asiatische Zuchtwels von der Agrargenossenschaft Schkölen ein tolles Produkt ist.

Nun lassen sich auch Fleischklassiker modern zubereiten...

Mit Rotkohl und Klößen schmecken die Braten den meisten Leuten aber eindeutig am besten. Ehrlich gesagt, selbst ich mag zu Hause die Thüringer Variante mit traditionellen Klößen am liebsten. Allerdings bevorzuge ich die Ente, denn die Gans liegt durch ihren hohen Fettgehalt wie ein Stein im Magen.

Am heimischen Herd bleibt die Menge überschaubar. Im Restaurant ist Kalkulieren für Festtage eine logistische Herausforderung. Wie viele edle Vögel wird das Bierhaus für die Feiertage vorbereiten?

Mindestens 75 Enten, die dann halbiert als 150 Portionen gereicht werden. Selbst das ist aber mit großem Risiko verbunden. Denn während die Gäste in einem Jahr vielleicht die Ente besonders mögen, können sie im nächsten Jahr ihre Vorliebe für Hirsch entdeckt haben. Dies richtet sich sehr nach der medialen Aufmerksamkeit: Was wird dem Kunden gerade propagiert? Zur Zeit sind Freilandtiere und Bio angesagt, wobei der Markt dies in großer Menge gar nicht hergibt. Natürlich ist es sinnvoll, auf gute Qualität zu achten, die Tiere vorzugsweise von einem regionalen Erzeuger, am besten aus Freilandhaltung, zu beziehen. Aber diese Möglichkeiten bestehen nicht immer und nicht jeder kann sich eine Bio-Gans oder -ente leisten. Die meisten holen sich nach wie vor den Braten aus der Gefriertruhe des Supermarktes. Egal woher, bei der Zubereitung gilt es einiges zu beachten.

Worauf ist Wert zu legen?

Beispielsweise auf das schonende Auftauen. Dieser Prozess sollte ein bis zwei Tage im Kühlschrank dauern. Die beim Auftauen entstehende Flüssigkeit muss auf jeden Fall weggeschüttet werden. Die Gans beziehungsweise Ente dann gut abspülen. Mit reichlich Salz außen eingerieben, kann sie nach eigenem Geschmack gefüllt werden, mit Beifuß, Apfel oder auch Pilzen. Weder Kräuter noch Honig gehören auf die Haut des Vogels, denn das verbrennt. Wichtig ist, Ente und Gans schonend zu garen, am besten ist Langzeitgaren. Zuerst den Braten für zwei, drei Minuten in den auf 200 Grad vorgeheizten Backofen schieben, damit sich die Poren schließen. Dann wird die Temperatur verringert. Die Gans kann bei 110 Grad, die Ente bei 80 Grad etwa acht Stunden weitergegart werden. Eine Schüssel mit Wasser im Ofen verhindert, dass das Fleisch austrocknet. So gelingt der Braten.

Wie rettet man die Festtage, wenn der Vogel dennoch verbrennt?

Die schwarze Haut lässt sich entfernen, das Fleisch abzupfen und als Ragout mit Bandnudeln servieren. Aus dem Rotkohl kann mit einigen Gewürzen und Sahne ein Rotkohl-Süppchen gezaubert werden. Als Dessert empfehle ich die gebratenen Klöße mit Zucker, Zimt und Apfelmus. Das kennen vielleicht einige noch aus der Kindheit. In Gera funktioniert die SOS-Variante aber auch mit einem Anruf im Bierhaus. Dort gibt es zumindest am 26. Dezember für den ersten Durchgang um 11 Uhr noch einige freie Plätze.

Noch ein Tipp, falls von Gans & Co. ein Rest übrig bleibt?

Im Restaurant wird alles verwertet. Reste wegwerfen kann sich niemand mehr leisten. Das wäre auch dem Landwirt gegenüber unfair, der das Tier mit Liebe aufgezogen hat. Die Knochen werden zu Sauce verkocht. Das Fleisch schmeckt hervorragend als Ragout mit Nudeln oder Ragout fin, aber auch mit Eierstich in einer klaren Suppe. Einvakuumiert, hält es sich mehrere Tage.