Meine Meinung: Christiane Kneisel über ehrbare Helfer in der Not

Der Handwerker deines Vertrauens

Der letzte schwere Sturm ist nur wenige Tage her. Er fegte bei meiner Nachbarin einen Ziegel vom Hausdach. Der anschließende Regen bescherte der Hauseigentümerin einen nassen Fleck an der Decke des Dachbodens und eine schlaflose Nacht. Tags darauf rief sie beim Dachdecker an – und erreichte ihn gerade im Urlaub außer Landes. Was nun? Kurze Zeit dann der Rückruf mit der Zusicherung: Das Dach wird rasch repariert. Tatsächlich: Frühmorgens standen nette Mitarbeiter dieser Geraer Firma vor der Tür und beseitigten den Schaden unkompliziert, zuverlässig, hochprofessionell und zum absolut fairen Preis.

Wohl nur ein Handwerker, dessen Firma in der Region sitzt und dessen Herz für diese schlägt, bemüht sich auch dann noch um Hilfe, wenn er selbst gerade nicht greifbar ist. Für meine Nachbarin war dies Glück im besten Sinne.

Als am Samstag die Kreishandwerkerschaft Gera ihren Berufsnachwuchs freisprach, verfolgten das nicht nur die Eltern und Angehörigen der jungen Leute mit Stolz. Viele Chefs und Mitarbeiter alteingesessener regionaler Handwerksbetriebe freuten sich über die neuen jungen Mitarbeiter – fast alle Gesellen hatten bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Und den übrigen Anwesenden gab es ein gutes Gefühl, auch künftig auf das hiesige Handwerk bauen zu können. Denn spätestens, wenn die Heizung in den eigenen vier Wänden streikt oder ein Wasserrohr leckt, weiß man handwerkliches Können und schnelle Hilfe zu schätzen.