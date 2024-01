Der OB und der Influencer: Geraer Stadtpolitik im Facebook-Format erklärt

Gera Geras Oberbürgermeister setzt seine digitale Bürgersprechstunde auch im neuen Jahr fort, moderiert von einem Geraer Tik-Tok-Star.

Am Mittwoch, 10. Januar , findet die erste digitale Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Julian Vonarb in diesem Jahr statt. Die mittlerweile 15. Ausgabe des Facebook-Formats lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, ihre Fragen rund um das Leben in und um Gera zu stellen und mit dem Stadtoberhaupt ins Gespräch zu kommen.

Das Thema im kommenden Dialog ist vollkommen offen ohne vorgegebene Schwerpunktsetzung. Im Verlauf der vergangenen Ausgaben zeichnete sich ab, dass der Fokus der fragenden Zuschauerinnen und Zuschauer neben den aktuellen Krisen auf kommunalen Bau- und Umweltthemen lag. Ebenfalls wurden Themen aus dem Bereich Kultur, Sport und Freizeit platziert.

Der digitale Bürgerdialog wird kommenden Mittwoch auf der Facebook-Seite der Stadt Gera unter www.facebook.de/StadtGera ab 18 Uhr mit Oberbürgermeister Vonarb und Moderator Markus Hanschke alias Dr. Emkus aus dem Thüringer Medienbildungszentrum Gera übertragen