Der Paulinenhöhe in Weida zu neuem alten Glanz verhelfen

„Mein Weida im Tale, wie liegst du so schön, umgeben von Bergen und waldigen Höhn.“ An einer solchen Höhe, auf dem Weidaer Hain, war das Heimatgedicht von Ernst Geißler zu finden, dem dieser Vers entnommen ist. Auf einer Holztafel verewigt, gehörten die Zeilen zum Ensemble am Aussichtspunkt „Paulinenhöhe“.

Dieses Aussichtspunktes hat sich der Verein Freie Wählergemeinschaft Weida (FWG) angenommen und will ihn bis zum Frühjahr wieder hergerichtet haben. Kern des Vorhabens ist es, sagt Ulrich Brendel von der FWG, das Steinbank-Ensemble wieder in alter Schönheit erstrahlen zu lassen. Unterstützt werde man dabei von der Zeulenroda-Triebeser Steinmetzfirma Stefan Rau, der eine Filiale in der Weidaer Brüderstraße betreibt. „Die Steinbänke wurden bereits abtransportiert und werden nun in der Werkstatt aufgearbeitet“, so Brendel.

Weidaer Firmen und Spender aus der Region helfen

Noch in der vorigen Woche besuchten Mitglieder der FWG die Steinmetzfirma und ließen sich den desolaten Zustand der Steine zeigen. Bis Anfang, Mitte Mai könnte das Sitzensemble fertig sein, unter allen Vorbehalten, die die aktuell Lage rund um das Coronavirus gebietet.

Auch für die auf der Osterburg eingelagerte Tafel mit dem Heimatgedicht und eine neue Hinweistafel fand man in der Werbefirma „Setzkasten“ von Andrea Müller und in der Metallbaufirma Andreas Eitner Unterstützer, die bei der Umsetzung einer witterungsbeständigen Variante helfen wollen. Um das Vorhaben umsetzen und den „wunderschönen Aussichtspunkt wieder herstellen“ zu können, hatte man bereits 2019 einen Spendenaufruf in der Bevölkerung gestartet, der inzwischen bereits über 1000 Euro einbrachte. Dafür bedanke man sich bei den Spendern aus Weida und selbst aus Gera, man bitte aber weiter um Unterstützung, so Brendel.

Unterstützung erhofft man sich überdies, sobald es die aktuelle Situation wieder erlaubt, beim Freischneiden des Aussichtspunktes, sagt Brendel, so wie sie zuletzt bereits vom Kinder- und Jugendparlament Weida, von Schülern der Max-Greil-Regelschule und vom Forstamt Weida gekommen sei.

Mehr Infos und Kontakt per Email an schlumser@hotmail.de und auf www.fwg-weida.de