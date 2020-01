Der portugiesische Jakobsweg in Gera

Gera. Der portugiesische Jakobsweg wird in Gera vorgestellt.

Manfred Taubert berichtet am Dienstag, dem 4. Februar, um 17 Uhr, in der Stadt- und Regionalbibliothek am Puschkinplatz über seine Pilgerreise 2018 und 2019 auf dem portugiesischen Jakobsweg von Porto nach Santiago de Compostela.

Diesmal war er nicht allein unterwegs. Dieser Weg hat sich in wenigen Jahren zu einem der beliebtesten unter den vielen europäischen Jakobswegen entwickelt. Er ist sehr abwechslungsreich, führt vorbei an interessanten Sehenswürdigkeiten und teilweise am Meer entlang. Letztlich überquert man auch die Landesgrenze von Portugal nach Spanien. Im Vortrag werden Fotos vom Weg gezeigt und für Interessierte gibt es Tipps zur Literatur und Vorbereitung für eine Pilgerreise.

Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei.