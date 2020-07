Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der schönste Auftritt war am Ilmenauer Apothekerbrunnen

Sie sind zurück von ihrer sommerlichen Konzertreise, die diesmal statt ins Riesengebirge in den Thüringer Wald in die Region rund um Ilmenau führte.

33 Musiker zwischen 10 und 20 Jahren gehören zur Harmonica Big Band „Big Chaps“ der Musikschule Fröhlich aus Gera, die, bevor sie dann wirklich in die Ferien starten, noch einmal am Sonnabend, ab 14 Uhr, auf dem Geraer Markt zu erleben sein werden.

Zum Auftakt auf dem Kickelhahn bei Ilmenau

„Unglaublich und doch wunderschön“, so beschreibt Leiter Andreas Dörlitz den ersten Auftritt zwischen Bäumen auf dem Kickelhahn bei Ilmenau. „Gleich nebenan rasten die Wanderer und können für eine reichliche Stunde bei unserer Musik verschnaufen“.

Zum ersten Mal reisten die Musiker statt mit dem Bus per Zug an und wurden in der Jugendherberge in Ilmenau freundlich in Empfang genommen. „Auf dem Rückweg vom Kickelhahn hinab ins Freibad Ilmenau haben wir uns dann tüchtig verlaufen und kamen ganz schön fertig mit vielleicht zwei Kilometer Umweg endlich im Bad an. Zuerst hieß es aber Musik machen“, schildert Dörlitz. Die Badegäste hätten fleißig applaudiert und danach durften auch die Schüler ins kühle Nass springen.

Jeden Tag verließen sie nach dem Frühstück die Jugendherberge und waren erst zum Abendessen wieder zurück. Gleich drei Auftritte bestritten die Musiker am dritten Tag ihrer Reise. Auf dem Markt in Königsee, in der Schlossruine in Gehren und auf dem Markt in Langewiesen. Am nächsten Tag spielten sie im Ringberghotel Suhl, weil das Gesundheitsamt einen Auftritt in der Fußgängerzone nicht erlaubte.

„Unser schönster Auftritt war in Ilmenau am Apothekerbrunnen“, berichtet Dörlitz. „Die Passanten waren begeistert und vertrieben sogar die Beamten des Ordnungsamtes, die nicht so recht wussten ob sie uns spielen lassen dürfen oder nicht“. Die anstrengende aber nach eigenem Bekunden schöne Konzertreise endete in Arnstadt auf dem Markt, nachdem die Musiker sich die Bachkirche angesehen und dort etwas über die Orgeln in dieser Kirche lernten.