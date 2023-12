Der Sohn liest in Gera aus der Biografie des Vaters

Gera „Scherz und Gewissen“ heißt das Buch, aus dem in der aktuellen Ausstellung gelesen werden soll

Die Kunstsammlung Gera lädt am 16. Dezember, um 18 Uhr zur Lesung von Rolf Sakulowski in die Orangerie ein. Der Sohn des Künstlers Horst Sakulowski gibt Einblick in sein 2018 erschienenes biografisches Buch „Scherz und Gewissen. Der Künstler Horst Sakulowski“.

Porträt von Rolf Sakulowski Foto: Axel Schneppat

Durch sein umfangreiches Werk ist Horst Sakulowski einem breiten Kunstpublikum als meisterhafter Gestalter und eindringlicher Seismograf gesellschaftlicher Verwerfungen bekannt. Aber es gibt noch eine zweite, in der Öffentlichkeit bisher kaum wahrgenommene Seite - die des humorvollen Spielers und Freundes skurriler Scherze. Wie bedingen sich Ernsthaftigkeit und Humor, Disziplin und Spiel im Spannungsfeld zweier Gesellschaftssysteme? Das Buch eröffnet einen außergewöhnlichen Einblick in die vielfältigen Facetten einer Künstlerpersönlichkeit. Die Biografie wurde von Rolf Sakulowski zum 75. Geburtstag von Horst Sakulowski 2018 veröffentlicht. Das reich bebilderte Buch wirft einen Blick auf die sehr unterschiedlichen Quellen, welche das Werk Horst Sakulowskis prägten und prägen. Der Autor, der als Sohn des Künstlers einen unverstellten „Insiderblick“ gewährt, nutzt eine Vielzahl bisher unveröffentlichter Fotografien und Dokumente aus seiner persönlichen Sammlung und ergänzt seinen Text durch Informationen und Materialien von Zeitzeugen und aus privaten und staatlichen Archiven.

Regisseur und Autor

Rolf Sakulowski wurde 1968 in Weida / Thüringen geboren. Nach einer Assistenzzeit im ehemaligen DEFA-Studio für Dokumentarfilme studierte er an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg. Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren dreht der erfahrene Regisseur und Autor Filme im In- und Ausland. Daneben gibt er Filmseminare und arbeitet zu Themen polizeilicher Krisenintervention. Seit 2014 ist Rolf Sakulowski auch als Romanautor tätig.