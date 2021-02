Der Verein der Orchesterfreunde prämiert Musiker

Der Verein der Orchesterfreunde Gera startete im Dezember eine Initiative zur Unterstützung freischaffender Musiker im klassischen Bereich. Jetzt resümiert er, dass die erhoffte Resonanz geringer ausfiel.

Aufgerufen worden waren Musiker, sich mit zwei- bis fünfminütigen Videobeiträgen beim Verein zu bewerben. Der Vorstand wollte dann aus den Einsendungen zehn Beiträge auslosen, veröffentlichen und mit je 150 Euro prämieren.

Kurz vor Weihnachten verlängerten die Orchesterfreunde ihre Aktion und erhöhten die Prämie auf 200 Euro. „Trotzdem wurden nur wenige Beiträge eingereicht“, teilt Schatzmeister Torsten Margraf mit. Fünf Musiker bewarben sich mit ihrem Beitrag und wurden prämiert.

Gleichzeitig wurden die Beiträge auf der Website des Vereines und in Facebook veröffentlicht. An die Mitglieder des Vereines wurden die musikalischen Beiträge ebenfalls gesendet. Die Orchesterfreunde hätten so in der „kulturlosen“ Zeit nicht nur einen kleinen Beitrag zur Hilfe freischaffender Musiker geleistet, sondern gleichzeitig Fans und Mitglieder erfreut.