Deutschland singt in Weida und Hermsdorf

Zum 30-jährigen Jubiläum der Friedlichen Revolution hat ein bürgerliches Netzwerk unter Schirmherrschaft des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Heinrich Bedford-Strohm, zur Aktion „Deutschland singt“ aufgerufen. Die Initiatoren aus Politik, Kirche, Kultur und Gesellschaft möchten damit ein Zeichen der Dankbarkeit und Hoffnung für die Zukunft des Landes setzen, heißt es auf der Internetseite. Ortschaften und Städte können sich mit einer öffentlichen Veranstaltung beteiligen und mitmachen, um die Wahrnehmung dieses Feiertags sowie seine Bedeutung zu unterstreichen.

Diesen Anlass fand der Weidaer Kirchenmusikdirektor Patrick Kabjoll gut und entschloss sich, das gemeinsame Singen in Weida zu organisieren. Am 3. Oktober, um 19 Uhr, werden Posaunenchor, Gospelchor und Kantorei begleitet von einem Pianisten auf dem Marktplatz zwölf Lieder singen. Auch in Hermsdorf wird unter Leitung von Kreiskantor Every Zabel gesungen. Auf dem Marktplatz werden zur gleichen Zeit erstmalig das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf mit den Posaunenchören aus Bad Klosterlausnitz, Stadtroda und Hermsdorf musizieren und wollen damit ein Zeichen für Zusammenhalt setzen.

Von „Der Mond ist aufgegangen“ bis „Wind of Change“

Eine Liste mit zehn Liedern wurde von der bundesweiten Initiative bereitgestellt und umfasst eine Bandbreite von „Der Mond ist aufgegangen“ bis hin zu „Über sieben Brücken musst du gehen“ und „Wind of change“. Zwei weitere Songs können sich die jeweiligen Veranstalter aus einem weiteren Repertoire auswählen, in Weida werden zusätzlich die Nationalhymne und „Freude, schöner Götterfunken“ gesungen. Letzteres wird auch in Hermsdorf erklingen. So sollten sich alle, die möchten, dem gemeinsamen Singen anschließen können – so zumindest der Gedanke hinter der Aktion.

An diesem besonderen Tag seien die verschiedenen Weidaer Chöre bereit, mal etwas anderes als gewohnt zu tun, berichtet Patrick Kabjoll. Der Gospelchor würde sonst eher keine Volkslieder singen und der Rest sei das Singen in englischer Sprache nicht unbedingt gewohnt. Geprobt wurde bereits seit Anfang September zwei Mal pro Woche in verschiedenen Gruppen in der Weidaer Kirche. Alle Sängerinnen und Sänger hätten wegen der Abstandsregeln nicht gleichzeitig in die Kirche gepasst. Aufgrund von Corona haben zuvor fünf Monate lang keine Proben stattgefunden.

Der Auftritt am 3. Oktober, inklusive akustischer Verstärkung und Lichttechnik ist seit Pandemie-Beginn somit auch der erste größere für die Weidaer Musiker. Das Hygienekonzept der Stadt, das unter anderem genug Abstand umfasst, werde auch bei den etwa 65 Musizierenden eingehalten: „Dazu bietet der Marktplatz in Weida genug Raum“, so Patrick Kabjoll. Um auch für das Publikum genügend Abstand sicherstellen zu können, werde der Marktplatz zusätzlich abgesperrt.

Geschichten aus der Zeit der Wiedervereinigung

Zwischen den Musikstücken werden Geschichten aus der Wendezeit in der Region Weida erzählt. Dazu wurden Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG), Pfarrer Martin Schäfer und Christine Kugge, Mitglied der Kantorei und frühere Angehörige des Neuen Forums Weida eingeladen, über eigene Erfahrungen während der Wiedervereinigung sprechen.

Ein ähnliches Konzept wird auch in Hermsdorf umgesetzt: Grußworte zum Dank für 30 Jahre Freiheit und Einheit kommen vom Hermsdorfer Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) und der Bürgermeisterin von Bad Klosterlausnitz, Gabriele Klotz (CDU). Als Zeitzeuge wird Wolfgang Fiedler eine kurze Rede halten. Alle, die in Hermsdorf mitsingen möchten, werden gebeten, eine Kerze mitzubringen, als Symbol für Frieden und Hoffnung.