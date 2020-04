Die SRH Hochschule für Gesundheit in Gera hat ihren Standort unweit des Hofwiesenparkes.

Deutschlandstipendien für drei Studierende in Gera

„Insbesondere in der gegenwärtigen Situation, in der sich die negativen Nachrichten von Tag zu Tag häufen, ist es umso schöner für mich, etwas so Positives zu erfahren. Ich bin sehr dankbar für diese Chance und werde sie nutzen, um meinem Studium weiterhin motiviert nachzugehen“, das sagt Sophie Gräßer-Dietsch, Studierende im Masterstudiengang Psychische Gesundheit und Psychotherapie.

Sie gehört neben zwei weiteren Stipendiaten zu den glücklichen Studierenden der SRH Hochschule für Gesundheit, die sich über ein Deutschlandstipendium freuen können. die beiden anderen sind Lucie Marleen Lange und Sophie Orlitzky, die beide Gesundheitspsychologie studieren.

Zum Start des aktuellen Sommersemesters 2020 setzten sich unter acht Bewerbern drei Studierende der SRH Hochschule für Gesundheit bei der Auswahl durch. Damit habe sich die Zahl der bisher an dieser Hochschule ausgelobten Deutschlandstipendien auf 47 erhöht. Die zuständige Auswahlkommission der Hochschule prüfte neben Studien- und Vorstudienleistungen sowie einem Empfehlungsschreiben aus dem jeweiligen Studienfach,ebenfalls persönliche Aspekte wie eine Ehrenamtstätigkeit, soziales Engagement,vorangegangene Berufstätigkeit oder familiäre Umstände.

Die geplante feierliche Übergabe zur Immatrikulationsfeier werde verschoben und später von Heiko Wendrich, dem 1. Vorsitzenden des Studenten-Fördervereins Gera, und Professor Johannes Schaller, Präsident und Geschäftsführer der SRH Hochschule für Gesundheit durchgeführt.

Das Deutschlandstipendium ist eine Initiative des Bundes zur Förderung besonders begabter Studierender und startete erstmalig zum Sommersemester 2011. Der Förderbetrag werde zu gleichen Teilen von der öffentlichen Hand und einem Förderer aus der Privatwirtschaft bereitgestellt.