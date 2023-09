Deutschrock-Band Takttreu startet in Gera ihre Tour zum neuen Album

Gera. Vier Konzerten an vier Abenden, das erste am Mittwoch in den Geraer Kaiserwerken.

Die Deutschrock-Band „Takttreu“ geht mit ihrem zweiten Album „Autobahn“ und Songs des selbstbetitelten Debüts auf Tour.

Die Gruppe mit Musikern aus dem Raum Gera und Leipzig wird zum Auftakt an diesem Mittwoch, 13. September, die „Kaiserwerke“ in Gera rocken. Die Location in der Rudolf-Diener-Straße 4 feiert in diesen Tagen Zehnjähriges. Einlass zum Takttreu-Konzert ist 19 Uhr, Beginn 20.30 Uhr. Der Eintritt wird 10 Euro an der Abendkasse kosten. Als Support steht die Hardrockband „Hound“ aus Hannover mit auf der Bühne, die auch die weiteren Konzerte zusammen mit den Ostthüringern spielen.

Die Band schaut voller Vorfreude auf die Gigs, sagt Gitarrist Felix Dräger, immerhin sind es die ersten Auftritte seit dem Collis Open Air im Juli. Und gerade in Gera gibt es auch einige Fans, die die Band schon eine Weile begleiten. Der viertägige Konzertmarathon führt die Takttreuen dann am Donnerstag, 14. September, nach Leipzig ins Soltmann, am Freitag, 5. September, nach Bückeburg zur „Schraub bar Rocknacht“ und am Samstag, 16. September, in den Kulturpalast Linden Hannover.

Für den Oktober sind noch ein paar Termine in Arbeit. Fest steht bereits das Konzert am Samstag, 28. Oktober, im Music Club Schmölln.

Mehr Infos: facebook.com/takttreu