Diagnose übers Netz: Zwei Ärzte aus Gera gehören zu den „Video-Docs“

Gera An Feiertagen, in Bereitschaftsdienst-Zeiten, können Patienten unter der Service-Nummer 116117 auch die Videosprechstunde nutzen. Sie ist ein zusätzliches Angebot.

Die Glieder schmerzen, die Nase läuft, das Fieber klettert bedenklich in die Höhe - und die Hausarztpraxis hat geschlossen. Krank über die Feiertage - ein Alptraum. Schleppt man sich als Patient also zum Bereitschaftsdienst, der womöglich schon überlastet ist?

Ausweg Video-Doc

Rat und Hilfe könnte dann übers Netz vom sogenannten Video-Doc kommen. In Thüringen gibt es seit dem 4. Oktober 2022 diesen telemedizinischen Bereitschaftsdienst. „Der Video-Doc soll die Sitz- und Fahrdienste im Freistaat in den sprechstundenfreien Zeiten entlasten, indem er Patienten per Video oder Telefon berät“, erklärt dazu eine Pressesprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT). Er ist als ein zusätzliches Angebot für Patienten zu verstehen und ersetzt bislang keine klassischen Bereitschaftsdienste. Seit dem 4. Oktober dieses Jahres versorgen Ärzte per Videosprechstunde auch akut erkrankte Kinder und Jugendliche in ganz Thüringen außerhalb der Sprechzeiten.

Terminvergabe für die digitale Sprechstunde. Foto: kvt / KVT

Das sollten Patienten tun

So funktioniert das Angebot: Der Patient ruft die Vermittlungszentrale über die bundeseinheitliche Rufnummer 116117 an. Nach medizinischer Ersteinschätzung und entsprechender Indikation vergibt ein Mitarbeitender der Vermittlungszentrale einen Termin zur Video-Sprechstunde beziehungsweise zur telefonischen Konsultation. Bei folgenden Krankheitsgründen kann ein Video-Doc eingeschaltet werden:

• Infekt / Fieber (auch Flüssigkeitsverluste)

• Schmerzen im Skelettapparat (ohne Trauma)

• Hauterkrankungen (zum Beispiel Ausschläge)

• Wunden ohne Blutung (zum Beispiel Tierbisse, auch Zecken)

• verschluckte kleine Gegenstände (ohne weitere Beschwerden wie Atemnot)

• Fragen zur Medikation (zum Beispiel Blutdruck, Blutzucker, Fiebermittel)

Die Video-Doc-Sprechstunde für Kinder eignet sich beispielsweise für Medikationsfragen, für leichte Infekte, Wunden ohne Blutungen oder Hauterkrankungen.

So arbeitet der Video-Doc

Alle relevanten Patientendaten - auch die Versichertendaten - werden erfasst. Liegt eine der genannten Indikationen vor, wird der Patient gefragt, ob er für die Konsultation an den Video-Doc weitergeleitet werden möchte. Sollte der Patient dies wünschen, benötigt er ein Smartphone oder ein Tablet mit Zugriff auf ein E-Mail-Postfach und einer Kamera. Über E-Mail erhält er dann einen Link, den er über sein mobiles Endgerät aufruft und welcher ihn mit dem Video-Doc verbindet. Der Patient muss keine zusätzliche Software auf seinem Endgerät installieren, die Videoplattform nutzt den geräteseitig installierten Internetbrowser. Die betreffenden Ärzte führen diese digitale Sprechstunde in einer datenschutzrechtlich sicheren Umgebung durch, idealerweise in den Praxisräumen. Ein Video-Doc kann in seiner Sprechstunde auch weiterführende Behandlungen besprechen: an die Apotheke, an den örtlichen Bereitschaftsdienst, den Fahrdienst, an das Krankenhaus oder den Rettungsdienst verweisen.

In lebensbedrohlichen Fällen Notruf 112 wählen

Aber Achtung: Nicht jede Krankheit eignet sich für die Sprechstunde mit dem Video-Doc. Ungeeignet sind beispielsweise Wunden mit Blutungen oder Schmerzen im Skelettapparat mit Trauma. Dann sollten Patienten eine Bereitschaftsdienstpraxis in Iihrer Nähe aufsuchen. In lebensbedrohlichen Fällen hilft der Rettungsdienst und der Notruf unter 112.

Zwei Ärzte aus Gera dabei

Für erwachsene Patienten sind 23 Video-Docs in ganz Thüringen tätig. Auch zwei Ärzte aus Gera und einer aus Schmölln beteiligen sich. Für junge Leute sind insgesamt 14 Kinder- und Jugendärzte als digitale Ansprechpartner im Einsatz. Grundsätzlich können natürlich alle Einwohner aus Gera und dem Umland die Video-Doc-Dienste nutzen, egal, wie viele Ärzte aus der Region dabei zur Verfügung stehen. Während der Bereitschaftsdienst-Zeiten sei immer je ein Allgemeinmediziner und ein Kinder- und Jugendmediziner im Video-Doc-Dienst, informiert die KVT. Die diensthabenden Ärzte kommen aus ganz Thüringen und behandeln auch Patienten aus ganz Thüringen - das telemedizinische Angebot kann ortsunabhängig genutzt werden und funktioniert auch auf die Ferne.

Das leisteten bisher die Video-Docs

Seit Beginn des Video-Docs im Oktober 2022 verzeichnete die Kassenärztliche Vereinigung folgende Bilanz: 4.007-mal wurden Patienten vom Video-Doc behandelt, davon 2.485 Menschen im Jahr 2023. Dabei gingen 79.615 Anrufe insgesamt zum allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst ein, teilweise wurden Betroffene auch an die Bereitschaftsdienstpraxen und an den Fahrdienst verwiesen. Etwa zwei Drittel aller Anfragen an die Video-Docs betraf die Medikation.