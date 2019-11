Die Buslinie 19 in Gera verbindet Gewerbegebiete

Eine Straßenbahn nach Zeulsdorf fährt durch die Wiesestraße. Im Nachtverkehr starten die Bahnen in Zeulsdorf wenige Minuten früher.

Gera. Fahrplanwechsel bei Straßenbahn und Bus in Gera. Parallelverkehr in die nördlichen Stadtteile endet.

Am Sonntag, dem 1. Dezember 2019, tritt bei der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH ein neuer Fahrplan in Kraft. Darüber informiert das Unternehmen. Zeitgleich werden die ehemaligen GVB-Linien 22, 27, S27, 28 und 29 in Linien der Regionalverkehr Gera/Land GmbH (RVG) überführt. Das ist das Ergebnis der interkommunalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des ÖPNV zwischen der Stadt Gera und dem Landkreis Greiz und wurde im Februar vom Kreistag und im März vom Stadtrat so beschlossen. Das ändert sich:

Linie 1 Zwötzen-Untermhaus

Am Wochenende fährt die erste Straßenbahn von Zwötzen zur Haltestelle Heinrichstraße und weiter in Richtung Betriebshof fünf Minuten früher.

Linie 3 Bieblach-Ost- Zeulsdorf

Hier sind Anpassungen im Nachtverkehr an allen Tagen geplant, wobei sich die Abfahrten bis zu sechs Minuten nach vorn verschieben. Neu ist, dass die Straßenbahnhaltestelle Herderstraße in Herderstraße/Stadtarchiv umbenannt wird.

Linie 12 Heinrichstraße - Zschippern

Montag bis Freitag wurden für diese Buslinie die Abfahrts- und Ankunftszeiten in der Heinrichstraße angepasst. So verkehren die Fahrten 8, 10, 12 und 18 Uhr jeweils fünf Minuten früher. Zwischen 14 und 16 Uhr sogar zehn Minuten früher. Die bisherige Fahrt 6.48 Uhr verkehrt neu sieben Minuten später und auch die Fahrt 7.20 Uhr nach Zschippern startet fünf Minuten später. Ankunftszeiten sind in der Heinrichstraße zwischen 8 und 18 Uhr einheitlich zur Minute 28.

Linie 15 Lusan/Laune - Zeulsdorfer Straße - Lusan/Laune

Montags bis freitags fahren die Busse um 4.51 Uhr und 18.51 Uhr Uhr ab der Haltestelle Lusan/Laune durchgehend drei Minuten früher und haben so wieder Anschluss zur Linie 3 in Richtung Bieblach-Ost. Am Wochenende verkehren alle Fahrten drei Minuten später.

Linie 19 Heinrichstraße - Thränitz- Naulitz- Gewerbegebiet Trebnitz

Hier wurden große Änderungen vorgenommen. Diese Buslinie verkehrt von Montag bis Freitag in beiden Richtungen zwischen Gewerbegebiet Leumnitz und Gewerbegebiet Trebnitz über Thränitz Stern, Thränitz und Naulitz und wird dort mit der Linie 26 verknüpft. Alle Fahrten starten in der Heinrichstraße zur Minute 40. Ausgenommen davon ist die Fahrt 6.30 Uhr. Diese verkehrt abweichend über Stadtring und Flugplatz. An Sonn- und Feiertagen werden die Haltestellen Trebnitz und Trebnitz/Laasen nicht bedient.

Linie 24 Dr. Theodor-Neubauer-Straße - Untermhaus

Die Buslinie fährt nur noch auf dieser Strecke. Die Anbindung über die Duale Hochschule nach Langenberg bedient der RVG.

Linie 26 Heinrichstraße- Gewerbegebiet Trebnitz - Kaufpark Bieblach-Ost

Zwischen 7 und 17 Uhr besteht ab Heinrichstraße ein 30-Minuten Takt. In der Gegenrichtung gibt es zwischen 8 und 20 Uhr zur Minute 6 eine weitere Rückfahrt. An Sonn- und Feiertagen verkehrt ein Rufbus mit Voranmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn unter 0365/7390/777 zwischen Bieblach-Ost und Trebnitz mit Anschluss von und zur Linie 3 zwischen 11 und 19 Uhr im 2-Stunden-Takt.

Der Fahrplan ist als Heft im Kundenservice, Heinrichstraße 35, erhältlich und einsehbar unter www.gvbgera.de/fahrplanauskunft