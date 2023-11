Die Chefin ist überzeugt: „Regenwetter ist Centerwetter“

Gera. Ein über 60-jähriges Geraer Fachgeschäft ist in den Gera Arcaden angekommen, obwohl es sich anfangs den Rückweg offen ließ.

Es gibt sie, die einheimischen Einzelhändler, die seit 25 Jahren in den Gera Arcaden verkaufen und daran auch nichts ändern wollen. Petra und Thomas Schenderlein und ihre fünfköpfige Mannschaft gehören dazu. Dabei waren sie damals im November 1998 auf einer Fläche im Erdgeschoss nur eingezogen, um das Weihnachtsgeschäft zu testen.

Start mit gemieteter Ladeneinrichtung

„Mit einfachem Teppich und gemieteter Ladeneinrichtung und einem Mietvertrag für wenige Wochen“, erinnert sich Petra Schenderlein, deren Großvater Erich Jahn 1961 einen Spielzeugladen in der Geraer Bachgasse eröffnet hatte. „Wie die hereingestürmt sind, die Menschen. Das war irre. Center gab es damals weit und breit kaum, außer der Goethe Galerie in Jena, die 1996 eröffnet hatte“, beschreibt sie jenen 11. November 1998. Weil der Umsatz stimmte, blieb man und kaufte die Ladeneinrichtung. Damals gehörten Diana Hoffmann und Sandy Schmitmeier schon zum Verkäuferteam und Andi Schmidt begann in jenem Jahr seine Lehre in der Spielkiste.

Erst 1997 hatten die Schenderleins in einen Laden auf der Geraer Sorge investiert, was vielleicht die anfängliche Zögerlichkeit in den Arcaden erklärt. Dieses Geschäft betrieben sie parallel noch bis 2006. Dass es aufgegeben wurde, lag auch am abgerissenen Kundenstrom. 2003 schloss das Horten-Kaufhaus und Galeria zog ins neu gebaute Elster Forum.

Bis heute zwei Umzüge im Haus

Bis zum Jahr 2000 gab es die Spielkiste im Arcaden-Erdgeschoss. Dann zog sie auf eine vorher als Sportgeschäft genutzte Fläche im Obergeschoss und 2009, nach dem Umbau der Mall an den Fuß der Rolltreppe gegenüber von Kaufland. „Wir haben gelernt, dass man in einem Center alle zehn Jahre investieren muss“, sagt die 59-jährige Geschäftsfrau. „Das ist Fluch und Segen. Doch so bleibt es attraktiv“, meint ihr Mann. Also musste 2019 erneut Geld in die Hand genommen werden. Die Freude am Umbau war noch nicht ausgekostet, da zwang Corona zur Schließung.

Schließung in der Pandemie bleibt harte Zeit

„Das waren richtig harte Zeiten“, sagt der 60-Jährige. „Trotzdem haben wir keine Mitarbeiter verloren“. „Wir mussten vom 20. Dezember 2020 bis Anfang Juni 2021 schließen und zehn Meter weiter drängten sich die Kunden und wurde unser Sortiment mit verkauft“, erzählt Petra Schenderlein, noch immer fassungslos. Hilfsweise führten sie Beratungszeiten in ihrem Ranzenstudio ein. Ein Elternpaar mit nur einem Kind war für 45 Minuten zugelassen und kam durch den Hintereingang. Dann wurde gelüftet, der Ranzen an der Abholstation am Vordereingang verkauft und das neue Beratungsgespräch konnte starten. Noch heute sei zu spüren, dass die Kundenfrequenz den Wert vor der Pandemie nicht wieder erreicht hat. Dabei ist das Einzugsgebiet groß. Aus Greiz, Crimmitschau, auch aus Zeitz kämen Kunden, aber nicht von jenseits des Hermsdorfer Kreuzes.

Verkaufen sei hier emotional

„Regenwetter ist Centerwetter“, meint Petra Schenderlein und hofft jetzt auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Die Lager sind voll. „So viel Ware wie jetzt ist sonst nicht da im Jahr“, meint sie und hat ein Leuchten in den Augen. „Wir leben mit unseren Mitarbeitern das Sortiment Spielwaren. Das ist unglaublich emotional. Nur mit ihnen ist das auch zu stemmen.“

Stolz erzählt sie, dass Vedes im Vorjahr einen Fernsehspot auf der knapp 500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche gedreht hat, der gerade wieder läuft. 1990 wurde die Geraer Spielkiste – damals mit Petra Schenderleins Mutter Monika Langner als Inhaberin – als erster Spielwarenladen in den neuen Bundesländern in die Vedes, die Vereinigung der Spielwarenfachgeschäfte in Europa, aufgenommen.

„Die Arcaden sind für uns ein Glücksfall. Wir können uns heute keinen anderen Standort vorstellen“, sagt Thomas Schenderlein. „Hier wissen die Kunden, dass eben bis 20 Uhr geöffnet ist, dass es keine Schließung wegen Urlaub, Krankheit oder Inventur gibt“, erklärt seine Frau.