Die Gans geht nach Altenburg

Anton Tobischka heißt der Gewinner der Weihnachtsgans, die zum Adventsmarkt des Buga-Fördervereins im Hofgut als Preis ausgelobt war. Der Achtjährige ist in Altenburg zu Hause. Er hatte wie 158 andere auch, seinen Tippschein abgegeben.

„Ich habe ihn mit meinem Anruf am Sonntagabend in der Badewanne erwischt“, erzählt Tobias Friedrich, Vorsitzender des Buga-Fördervereins, der zum 13. Mal den besonderen Markt veranstaltete. „Anton hat sich riesig gefreut“. Die Bäckerei Bauer aus Gera hatte 213 Plätzchen in einen Glaszylinder gelegt. Diese Zahl galt es zu erraten. Keiner traf sie. Zwei hätten 212 und einer 214 auf seinen Tippschein geschrieben. Ale drei Scheine landeten im Lostopf, aus dem der Zettel von Anton gezogen wurde.

Die Plätzchen schenkt der Verein der Kindertagesstätte „Senfkorn“ in Untermhaus. Kinder von dort hatten am Samstag das Programm mitgestaltet.