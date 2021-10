Die ganze Welt ist himmelblau! Premiere am Theater in Gera

Gera. Kapellmeister lädt zu heiterem Dialog

„Die ganze Welt ist himmelblau!“ lautet das Motto, wenn Kapellmeister Thomas Wicklein das Publikum wieder auf seine eigens zusammengestellte und mit heiteren Dialogen ausgestattete „Reise ins Reich der Operette“ mitnimmt. Zu erleben ist diese als Premiere heute, 19.30 Uhr im Konzertsaal Gera. Weitere Vorstellungen sind am 30. Oktober, 19:30 Uhr sowie am 31. Oktober, 14:30 Uhr. Musikalisch tummeln sich dabei berührende und beschwingte Höhepunkte aus Operettenklassikern.

Die Tanzgala „Tour de Danse“, die am Samstag, 30. Oktober, 14.30 Uhr im Großen Haus Gera Premiere hat, präsentiert in Form von kurzweiligen Tanzeinlagen eine facettenreiche Weltreise durch das romantische, klassische und moderne Ballettrepertoire. Weitere Vorstellung findet am Sonntag,18 Uhr in der gleichen Spielstätte statt.

Altenburg

Schon Eleanor Roosevelt nannte Anne Franks Tagebuch eines „der weisesten und bewegendsten Kommentare zum Krieg und seinen Auswirkungen auf den Menschen“. Der russische Komponist, Maler und Schriftsteller Grigori Frid hat dieses berührende Zeitdokument vertont. Im Rahmen des Themenjahres „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ hat Frids Mono-Oper 29. Oktober, 19.30 Uhr Premiere im Theaterzelt Altenburg.

Am Samstag, 19:30 Uhr gibt es einen weiteren Chanson-Abend im Theaterzelt Altenburg. Geboten werden Titel aus 100 Jahren Diseusen-Geschichte: Von „Zieh dich aus, Petronella!“ bis hin zu „Sagen Sie‚ Sie“.

Höchst einfallsreich wird am Sonntag, 31. Oktober, 16 Uhr im Theaterzelt Foyer in Altenburg das Stück „Herr Wolf und die sieben Geißlein“ von dem Puppenspieler Pierre Schäfer dargeboten. Darin erzählt ein alter Uhrmacher die Geschichte einer alten Uhr. Geeignet ab 5 Jahren.