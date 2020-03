Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Geschichte der Salvatorkirche zu Gera aufgeschrieben

Er überlegte nicht lange und fing an zu recherchieren und zu schreiben. Gleich beim ersten Treffen der Projektgruppe zur Vorbereitung des 300. Geburtstages der Salvatorkirche kam die Idee auf, eine Jubiläumsfestschrift herauszugeben. Das war Ende November 2018. Nico Boje hatte da schon jede Menge Material über das Gotteshaus auf dem Nicolaiberg zusammengetragen. „Seit 2011 bin ich ehrenamtlicher Kirchenführer. Die Besucher wollen viel wissen, also habe ich mich intensiv mit der Salvatorkirche beschäftigt.“ Auch vergangenes Jahr führte Nico Boje zahlreiche Gruppen. Auch Gästen aus den Niederlanden, den USA oder Japan zeigte er das imposante Gebäude. Und mit der Zeit eignete sich der Kaufmann für Büromanagement Erwähnenswertes sogar in englischer Sprache an.

Zweite Auflage ist in Vorbereitung Am 25. Januar 2020 wurde zum Auftakt der Feierlichkeiten die Broschüre „Die Salvatorkirche zu Gera“ von Nico Boje vorgestellt. Sie ist in einer Auflage von 100 Stück erschienen. Die zweite wird vorbereitet. Der Autor führt die Leser durch die Geschichte des Hauses der letzten 300 Jahre. Er konnte sich auf Dokumente von Friedemann Behr berufen. Der Pfarrer, der von 1965 bis 1986 in Gera wirkte, hat während dieser Zeit Schriftstücke, Zeitungsbeiträge und andere Unterlagen über das Gotteshaus archiviert. „Ich habe Sachen gefunden, die noch nie publiziert wurden und unbedingt in meiner Broschüre einen Platz erhalten sollten, so Berichte über die letzte Renovierung des Innenraumes von 1969.“ Darin heißt es: „In unserer Salvatorkirche in Gera mussten 70 Bänke mit einer Länge von 4 Metern und dem Gewicht eines schweren Klaviers abgeschraubt, fortgeschafft und in den Seitengängen abgestellt werden. Das war schwerste Muskelarbeit“, heißt es. Bedeutend fand Nico Boje ebenso die konträren Meinungen zum Umbau des Innenraumes 1903 im Jugendstil. Die Gegner sahen darin ein Verunstalten, die Befürworter zeigten sich entzückt. Der Autor setzte auf Chronologie. Boje spannte den Bogen vom großen Stadtbrand 1686, dem auch die Nikolauskapelle auf dem Nikolaiberg zum Opfer fiel. Sie wurde nicht wieder aufgebaut. Die Grundsteinlegung für ein neues Gotteshaus an dieser Stelle erfolgte 1717. Drei Jahre später wurde die Salvatorkirche geweiht, nach dem Stadtbrand 1780 zerstört und 1782 wieder eröffnet. Der geschichtliche Exkurs, mit Originalzitaten untersetzt, endet mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten der Salvatorkirche 2017. Die Publikation enthält unter anderem ein Foto der vollbesetzen Kirche am 9. November 1989. Die Leute kamen zum Friedensgebet. „Zu diesem Zeitpunkt konnte keiner der dort Anwesenden ahnen, dass 90 Minuten später die Mauer fällt“, sagte der Autor. Einige der Bilder stammen vom Autor oder wurden allein für die Broschüre kostenlos vom Stadtmuseum und der Kunstsammlung Gera zur Verfügung gestellt. Bojes Bändchen wendet sich an Leute, die ein Faible für Stadtgeschichte haben. Die Salvatorkirche ist momentan Montag, Mittwoch, Donnerstag, jeweils von 13 bis 14 Uhr geöffnet. Anfragen für Gruppenführungen möglich, Kontakt über www.kirche-gera.net. Die Broschüre ist auch direkt in der Kirche sowie in der Gera-Information erhältlich, Telefon 0365/8 38 11 11.