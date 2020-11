Was meinen Sie war Ihre letzte gute Tat? Wenn ein Radiosender regelmäßig Promis danach fragt, versuche ich jedes Mal auch mir diese Frage zu beantworten. Weit in der Vergangenheit muss ich meist nicht kramen.

Diese Woche war Martinstag. Der heilige Martin von Tours hat seinen Mantel mit anderen geteilt. Das ist die Botschaft bis heute. Die großen Martinsumzüge, die diese Tugend würdigen, gab es diese Woche nicht. Kinder und ihre Eltern, die mit Laternen durch die Stadt liefen, habe ich trotzdem gesehen. Und dann gibt es in diesem besonderen Jahr die ökumenische Idee, erleuchtete Laternen in die Fenster zu stellen. Damit wird das Licht, das immer auch von Wärme kündet, mit den draußen vorbei Eilenden geteilt. Oder haben Sie für andere eine Martinsgans zubereitet? Trotz Gaststättenschließung und Umstellen auf Essenabholen gab es dieses Labsal am Mittwoch an mehreren Quellen.

Eine gute Tat ist auch, dass eine Heinrichsgrüner Familie den Geraer Weihnachtsbaum stiftete. Gut schaut er aus. Dass wir davon erfuhren, dass er am Montag abgesägt und für den Transport auf den Markt geschickt wurde, erzählte uns ein Nachbar am Telefon – und kann sich über seine gute Tat freuen. Seit Donnerstag trägt das Schmuckstück Lichterketten. Die Weihnachtsbeleuchtung auf der Sorge und in der Schloßstraße ist auch montiert, auf dass Gera bald weihnachtliche Atmosphäre atmet.

Natürlich gehören zu denen, die von einer guten Tat berichten können, auch die Helfer, die am 5. November eine Mutter mit Kind aus der Elster zogen. Öffentlich hatte sich Nadine Boese dafür in der Einwohnerfragestunde vor der Stadtratssitzung vorige Woche bedankt. Zur Kategorie der guten Tat gehören auch die Spenden der Globuskunden, die für den Athletik-Sport-Club Ronneburg und seine ausgebrannten Trainingsräume Geld in die aufgestellten Boxen warfen. Und: Wie fällt Ihre Antwort auf die Eingangsfrage aus?

